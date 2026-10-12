Les Bourses européennes ouvrent en hausse

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse lundi, aidées par le repli des prix du pétrole après l'annonce par Donald Trump d'un "cessez-le-feu énergétique" entre la Russie et l'Ukraine.

Vers 07H10 GMT, Paris gagnait 0,31 %, Francfort 0,32 %, Londres 0,50 % et Milan 0,71 %.

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