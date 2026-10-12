Volkswagen-Baisse de 14% de ses livraisons au T3, la Chine pèse

PHOTO D'ARCHIVES : Oliver Blume, PDG de Volkswagen, assiste à une présentation à la presse avant le salon automobile IAA de Munich.
Volkswagen a annoncé lundi une baisse de 14,3% de ses livraisons mondiales au troisième trimestre, sous l'effet d'un nouveau recul de la demande sur le marché chinois.
Les livraisons ont chuté de 38,5% en Chine au cours de cette période, tandis qu'elles ont également reculé de 5,8% et 2,8% respectivement en Amérique du Nord et en Europe occidentale, précise le constructeur allemand dans un communiqué.
(Rédigé par Danny Callaghan; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)
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