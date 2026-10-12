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Volkswagen-Baisse de 14% de ses livraisons au T3, la Chine pèse
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 09:09

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PHOTO D'ARCHIVES : Oliver Blume, PDG de Volkswagen, assiste à une présentation à la presse avant le salon automobile IAA de Munich.

PHOTO D'ARCHIVES : Oliver Blume, PDG de Volkswagen, assiste à une présentation à la presse avant le salon automobile IAA de Munich.

‌Volkswagen a annoncé ​lundi une baisse de 14,3% de ses ​livraisons mondiales au ​troisième trimestre, ⁠sous l'effet d'un nouveau ‌recul de la demande sur ​le ‌marché chinois.

Les livraisons ⁠ont chuté de 38,5% en Chine ⁠au cours ‌de cette période, ⁠tandis qu'elles ‌ont également ⁠reculé de 5,8% et ⁠2,8% ‌respectivement en Amérique ​du ‌Nord et en Europe occidentale, précise ​le constructeur allemand dans ⁠un communiqué.

(Rédigé par Danny Callaghan; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van ​Overstraeten)

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4 commentaires

  • 09:56

    VW va disparaître

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