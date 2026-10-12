Vallourec va fournir plus de 16.000 tonnes de tubes à TotalEnergies en Azerbaïdjan

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe industriel Vallourec a signé avec TotalEnergies un "contrat majeur" de fourniture de plus de 16.000 tonnes de tubes afin de développer le champ de gaz d'Absheron, en Azerbaïdjan, a annoncé lundi le spécialiste du métal.

Le volume annoncé englobe des tubes destinés au forage (OCTG) ainsi que des solutions "line pipe", pour lesquelles la commande "porte sur environ 159 kilomètres de tubes, livrés avec un revêtement anticorrosion pour des applications onshore et offshore".

Le géant pétrogazier TotalEnergies a annoncé fin septembre avoir pris la décision finale d'investissement pour le développement complet de ce champ, exploité de concert avec la compagnie nationale Socar, portant la production totale attendue du champ à 6 milliards de mètres cube par an (Gm3) et 47.000 barils de condensats par jour.

Vallourec se dit en mesure, grâce à la présence locale de sa filiale Vam Caspian, "d'accompagner TotalEnergies sur l'ensemble des opérations" liées à ce gisement situé en mer Caspienne, à 100 km au sud-est de Bakou.

Sollicité par l'AFP sur le montant du contrat, le spécialiste français des tubes sans soudure, dont ArcelorMittal est actionnaire depuis 2024, n'était pas disponible dans l'immédiat pour répondre.

Ce gaz approvisionnera le marché domestique et sera exporté vers la Turquie via les infrastructures gazières existantes reliant l'Azerbaïdjan au marché gazier européen, avait indiqué TotalEnergies fin septembre.

Le champ d'Absheron contient environ 140 milliards de mètres cubes de réserves récupérables. Le démarrage de la production est prévu en 2029.

Dans une première phase de développement, le champ a été mis en production en 2023 avec une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes par an et 12.000 barils quotidiens de condensats.