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BP enregistre une hausse de 60 % de sa marge de raffinage et une baisse de sa dette, mais prévoit de nouvelles dépréciations
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 09:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La marge de l'indicateur de raffinage bondit à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars au deuxième trimestre

* La dette nette devrait s'établir entre 13,5 et 14,4 milliards de dollars, atteignant ainsi l'objectif fixé avec environ un an d'avance

* BP n'a pas fourni plus de détails sur la dépréciation

(Ajout de précisions tout au long du texte)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a estimé mardi que ses marges de raffinage avaient bondi de près de 60 % au troisième trimestre, alors que la guerre en Iran stimule les bénéfices des géants pétroliers, mais a également signalé des dépréciations comprises entre 3 et 4,5 milliards de dollars liées à son segment gaz et énergies à faible émission de carbone.

C’est la deuxième fois en un an que la société britannique enregistre d’importantes dépréciations dans ses activités bas carbone, après avoir déjà comptabilisé des dépréciations de plus de 4 milliards de dollars liées principalement à ses activités dans les secteurs de l’énergie solaire, du biogaz et de l’éolien offshore.

Le groupe n’a pas souhaité fournir de détails sur ces dernières dépréciations.

BP a estimé sa marge indicatrice de raffinage pour le trimestre juillet-septembre à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars le baril au deuxième trimestre et 15,8 dollars le baril il y a un an. La guerre en Iran a perturbé l’approvisionnement mondial en pétrole, faisant grimper les prix et les marges des grands groupes pétroliers.

La hausse des marges de raffinage permettra d’augmenter le bénéfice de BP dans les segments des produits de 1,9 à 2,1 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, a indiqué le groupe dans un communiqué boursier publié en amont de la publication de ses résultats prévue le 30 octobre.

Ces dernières années, BP a modifié sa méthodologie de calcul des marges de raffinage, ce qui rend les comparaisons historiques difficiles. Son concurrent Shell SHEL.L a déclaré la semaine dernière qu’il s'attendait à ce que sa marge de raffinage du troisième trimestre bondisse à 42 dollars le baril, un niveau record et nettement supérieur aux 24 dollars le baril enregistrés au trimestre précédent.

BP prévoit que son résultat du troisième trimestre dans le domaine de la commercialisation et du négoce du gaz dépassera largement celui du trimestre précédent. Le résultat du négoce pétrolier devrait rester globalement stable par rapport au deuxième trimestre, dans le cadre d’une année particulièrement favorable pour son service de négoce pétrolier.

OBJECTIF DE DETTE NETTE ATTEINT

Grâce à une pause dans son programme de rachat d’actions cette année, aux prix élevés et aux cessions d’actifs, BP prévoit que sa dette nette se situera entre 13,5 et 14,4 milliards de dollars au troisième trimestre, atteignant ainsi son objectif de 14 à 18 milliards de dollars avec environ un an d’avance.

En tenant compte des obligations hybrides, des contrats de location et de ses engagements liés à la marée noire de Deepwater Horizon, BP a estimé le montant total de ses obligations entre 43,6 et 44,6 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 53,6 milliards au trimestre précédent. Ce chiffre n’inclut pas la cession, pour 6 milliards de dollars, d’une participation dans son activité de lubrifiants Castrol.

BP a chiffré sa production en amont entre 2,19 millions et 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,2 millions au trimestre précédent.

La société présentera une mise à jour de sa stratégie et de ses perspectives le 15 décembre à New York, qui « définira la prochaine étape vers une BP plus simple, plus forte et plus valorisante », a déclaré un porte-parole.

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