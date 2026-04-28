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BP dépasse les attentes au T1 avec le négoce et la hausse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 08:56

BP BP.L a fait état mardi d'un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, son indicateur équivalent au résultat net, de 3,2 milliards de dollars (2,74 milliards d'euros) au titre du premier trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 2,67 milliards dans un consensus réalisé par la société et après 1,38 milliard il y a un an.

L'activité Clients et Produits de BP, incluant son bureau de négoce pétrolier - dont le groupe avait déjà signalé un trimestre exceptionnellement solide - a dépassé les attentes avec un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,2 milliards de dollars, contre 2,5 milliards attendus par les analystes.

La flambée des prix du pétrole déclenchée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a permis aux grands groupes européens d'engranger des milliards de dollars grâce à la pénurie d'approvisionnement énergétique.

Les résultats des divisions gaz et bas carbone ainsi que production et opérations pétrolières se sont révélés légèrement inférieurs aux attentes.

BP a déclaré que les marges sur les carburants devraient " rester sensibles" aux coûts d'approvisionnement et à la situation au Moyen-Orient, tout en prévoyant une baisse de la production en amont publiée en 2026 en raison des effets du conflit.

La dette nette a augmenté à 25,3 milliards de dollars, contre un peu plus de 22 milliards au trimestre précédent, sous l’effet d’un recul des flux de trésorerie opérationnels, qui se sont établis à 2,9 milliards de dollars.

"Nous sommes sur la bonne voie, en renforçant le bilan et en accélérant l’exécution", a déclaré la directrice générale Meg O'Neill, à l’occasion de ses premiers résultats à la tête de BP depuis avril.

(Stephanie Kelly et Shadia Nasralla, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Pétrole et parapétrolier

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