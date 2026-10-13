BP annonce des dépréciations pour le T3

Le logo BP illuminé, vu depuis une station-service à Chester-le-Street, dans le comté de Durham, en Grande-Bretagne, le 23 septembre 2021.

BP prévoit d'enregistrer ‌entre 3 et 4,5 milliards de dollars (2,68 et 4,03 milliards ​d'euros) de dépréciations sur ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faibles émissions de ​carbone, a annoncé mardi le géant pétrolier.

C'est la deuxième fois en un an ​que la société britannique enregistre ⁠d'importantes dépréciations dans son activité à faibles émissions de carbone, ‌après avoir annoncé en janvier de 4 à 5 milliards de dollars de dépréciations.

BP a refusé ​mardi de s'exprimer ‌davantage sur les détails de ces dépréciations.

La marge ⁠indicatrice de raffinage pour le trimestre devrait s’établir à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars au deuxième trimestre. Les ⁠marges de raffinage ‌réalisées devraient se situer entre 1,9 milliards et ⁠2,1 milliards de dollars.

Ces dernières années, BP a modifié ‌sa méthodologie de calcul des marges de raffinage.

La ⁠guerre menée par les États-Unis et Israël contre ⁠l’Iran a perturbé ‌l’approvisionnement mondial en pétrole, faisant grimper les prix et permettant aux ​grands groupes pétroliers d’enregistrer ‌des bénéfices plus importants.

BP s'attend à ce que ses résultats liés à la commercialisation ​et au négoce du gaz soient nettement supérieurs au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

L'entreprise prévoit ⁠une production en amont comprise entre 2,19 millions et 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,2 millions de barils équivalent pétrole par jour au trimestre précédent.

(Rédigé par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla; Version française Rihab Latrache, édité ​par Augustin Turpin)