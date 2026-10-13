BP annonce des dépréciations de 3 à 4,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre

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(Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2)

par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L prévoit d'enregistrer entre 3 et 4,5 milliards de dollars de dépréciations dans ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faible émission de carbone, a annoncé mardi le géant pétrolier.

C'est la deuxième fois en un an que la société britannique enregistre d'importantes dépréciations dans son activité à faibles émissions de carbone, après avoir annoncé en janvier des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars.

BP a refusé mardi de s'exprimer davantage sur les détails de ces dépréciations.

La marge indicatrice de raffinage pour le trimestre devrait s’établir à 46,7 dollars le baril, contre 29,6 dollars le baril au deuxième trimestre. Les marges de raffinage réalisées devraient se situer entre 1,9 et 2,1 milliards de dollars.

Ces dernières années, BP a modifié sa méthodologie de calcul des marges de raffinage.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran a perturbé l’approvisionnement mondial en pétrole, faisant grimper les prix et permettant aux grands groupes pétroliers d’enregistrer des bénéfices plus importants.

BP prévoit que ses résultats liés à la commercialisation et au négoce du gaz seront nettement supérieurs au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent.

La société prévoit une production en amont comprise entre 2,19 millions et 2,24 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre environ 2,2 millions de barils équivalent pétrole par jour au trimestre précédent.