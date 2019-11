Boursorama Investor Awards 2019 : le palmarès enfin dévoilé !

Les noms des lauréats de la 19eme édition des Investor Awards de Boursorama sont dévoilés ! ( Crédits : Boursorama )

Le 19 novembre 2019, a eu lieu la 19e cérémonie des Investor Awards organisée par Boursorama. La remise des prix s'est faite dans le cadre de la Fondation Louis Vuitton. Voici les noms des sociétés récompensées.

Les investisseurs professionnels et les particuliers ont été près de 100.000 à voter cette année pour récompenser les meilleures pratiques des grands acteurs de la finance . Une participation record, en progression de 18% par rapport à l'an dernier, qui confirme l'intérêt des investisseurs pour l'enquête réalisée en amont de la cérémonie, en partenariat avec l'institut OpinionWay. Ce qui fait des Investor Awards le seul événement de la place à distinguer, en sus des sociétés cotées et des sociétés de gestion, les émetteurs de produits de bourse et les émetteurs d'ETFs.

Le palmarès complet dévoilé

Prix de l'innovation

Le prix de l'innovation dans la catégorie des sociétés cotées a été décerné à :

Dassault Systèmes

Le prix de l'innovation dans la catégorie des sociétés de gestion a été décerné à :

Amundi

Le prix de l'innovation dans la catégorie des émetteurs de produits de bourse a été décerné à :

Société Générale

Le prix de l'innovation dans la catégorie des émetteurs d'ETFs a été décerné à :

Lyxor

Le prix du site internet

Le prix du site internet dans la catégorie des sociétés cotées a été attribué à :

Orange

Le prix du site internet dans la catégorie des sociétés de gestion a été attribué à :

BNP Paribas AM

Le prix du site internet dans la catégorie des émetteurs de produits de bourse a été attribué à :

Société générale

Le prix du site internet dans la catégorie des émetteurs d'ETFs a été attribué à :

Ishares BlackRock

Prix de la pédagogie

Le prix de la pédagogie dans la catégorie des sociétés cotés a été décerné à :

Total

Le prix de la pédagogie dans la catégorie des sociétés de gestion a été décerné à :

CM-CIC AM

Le prix de la pédagogie dans la catégorie des émetteurs de produits de bourse a été décerné à :

Commerzbank

Le prix de la pédagogie dans la catégorie des émetteurs d'ETFs :

BNP Paribas AM

Prix de la performance

Le prix de la performance dans la catégorie des sociétés cotées a été attribué à :

LVMH

Le prix de la performance dans la catégorie des sociétés de gestion a été attribué à :

Amundi

Le prix de l'investissement responsable

Le prix de l'investissement responsable dans la catégorie des sociétés cotées a été décerné à :

Air Liquide

Le prix de l'investissement responsable dans la catégorie des sociétés de gestion a été décerné à :

Axa IM

Le prix du développement international

Le prix du développement international dans la catégorie des sociétés cotées a été attribué à :

Airbus

Le prix du développement international dans la catégorie des sociétés de gestion a été attribué à :

BlackRock

Le prix de la qualité

Le prix de la qualité dans la catégorie des émetteurs de produits de bourse a été décerné à :

Commerzbank

Le prix de la qualité dans la catégorie des émetteurs d'ETFs a été décerné à :

Lyxor

Le prix du service client

Le prix du service client dans la catégorie des émetteurs de produits de bourse a été attribué à :

BNP Paribas

Le prix du service client dans la catégorie des émetteurs d'ETFs a été attribué à :

Amundi

Le prix du jeune talent

Enfin le prix du jeune talent, qui récompense une société entrée en bourse en 2018 a été décerné à :

Roche Bobois

