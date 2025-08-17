 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Naissance exceptionnelle d'un bébé gibbon à mains blanches dans la Sarthe
information fournie par AFP 17/08/2025 à 15:38

Un bébé gibbon à mains blanches âgé de trois semaines dans le parc zoologique de Spay, dans la Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Un bébé gibbon à mains blanches est né fin juillet au zoo de Spay, dans la Sarthe, la seule naissance enregistrée en France en 2025 pour cette espèce menacée par la déforestation, souligne son responsable animalier, Maxime Thué.

Le bébé primate, dont on ne connaîtra le sexe que dans quelques mois lorsqu'il commencera à se détacher de sa mère, est né le 24 juillet dernier.

"C'est le premier petit du couple formé par Fidji et Pépito" et cette naissance est la première depuis dix ans dans le parc zoologique du Spay, près du Mans, explique Maxime Thué à l'AFP.

"Surtout, c'est une naissance essentielle pour la préservation des espèces menacées. Le gibbon à mains blanches est classé en danger sur la liste rouge des espèces menacées à cause de la déforestation et du braconnage en Indonésie, en Malaisie", poursuit le vétérinaire.

L'équipe du zoo s'inquiétait de savoir comment Fidji, la femelle dont c'est le premier petit, allait prendre soin de son bébé. "Finalement on s'est rendu compte que c'était une très bonne mère, un peu maladroite des fois avec son bébé, mais qui s'occupe vraiment bien de celui-ci", sourit-il, soulignant également le rôle du papa, Pépito, "très délicat avec lui".

"Le petit va rester accroché jusqu'à l'âge de trois quatre mois au ventre de la mère. Donc pour nous, c'est impossible de déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Il va se détacher vers l'âge de trois ou quatre mois" et ne sera vraiment sevré qu'à l'âge de deux ans, explique M. Thué.

Outre ce bébé gibbon, le Spaycific'Zoo a vu naître cette année un scinque des Îles Salomon (espèce de lézard géant quasi menacée d'extinction) une première pour un zoo français, trois marabouts d'Afrique, deux pélicans gris et sept makis cattas.

Quatre capybaras, une mangouste naine, cinq wallabys de Bennet et un zébu nain viennent compléter cet inventaire à la Prévert, qui ne comprend toutefois pas de raton-laveur.

