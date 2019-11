Boursorama Investor Awards 2019 : les noms des lauréats bientôt dévoilés

le 19 novembre aura lieu la remise des trophées "Investor Awards" de Boursorama ( Crédits : Boursorama )

Analyser et récompenser les meilleures initiatives à destination des investisseurs, tel est l'objectif des « Investor Awards » organisé tous les ans par Boursorama depuis maintenant 19 ans. Vous avez été très nombreux à voter : les résultats seront dévoilés mardi 19 novembre.

C'est bientôt la 19e cérémonie de la remise des prix « Investor Awards ». Et parce que Boursorama aime les chiffres qui tombent juste, la cérémonie de remise des prix est organisée le 19 novembre cette année... Si les années passent, l'objectif reste lui inchangé depuis la toute première édition : donner la parole aux investisseurs professionnels et particuliers pour récompenser les meilleures pratiques des grands acteurs de la finance.

Une méthodologie inchangée !

Comme les années précédentes, cette remise de prix est l'aboutissement d'un processus initié par une enquête en ligne, menée conjointement avec l'Institut de sondage OpinionWay du 26 juillet au 27 octobre 2019. Pour cette édition la participation a battu un record avec 99.000 votes recueillis sur le portail. Dans ce sondage, Les internautes indiquent quelles sont les sociétés qui répondent le mieux à leurs attentes dans les domaines de la performance, de l'investissement responsable, de l'innovation. Mais pas seulement.

Une couverture complète de l'univers d'investissement boursier

D'autres catégories sont également analysées telles que la pédagogie à l'égard des clients, la qualité des produits mais aussi le développement à l'international des sociétés nommées dans le palmarès. Toutes les classes d'actifs sont couvertes : actions, fonds, produits dérivés et ETF. Ce qui représente au total 9 catégories de prix différentes déclinées pour les sociétés cotées, mais aussi pour les 40 plus grosses sociétés de gestion (en termes d'encours sous gestion en France), les émetteurs de produits de bourse et d'ETF. Au total, ce ne sont pas moins de 23 prix qui seront remis durant la soirée. Sans oublier le prix du Jeune Talent, qui récompense les sociétés introduites en Bourse durant l'année 2018.

