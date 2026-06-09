 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BCE : une hausse acquise, une autre déjà anticipée
information fournie par TRIBUNE LIBRE 09/06/2026 à 12:53

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

La BCE illuminée pour l'anniversaire de l'euro en 2021. (Crédits: BCE)

Par Gordon Shannon, Partner, Co-Head of Investment Grade, TwentyFour Asset Management

Les marchés ont pleinement intégré la hausse de taux largement annoncée qui sera décidée jeudi et anticipent une deuxième augmentation en septembre.

À lire aussi | Guerre au Moyen-Orient: la BCE se prépare à relever ses taux

La BCE ne souhaite pas faire abstraction de l'accélération de l'inflation provoquée par les prix de l'énergie, alors même que les risques baissiers pesant sur la croissance s'accentuent. Le resserrement monétaire est présenté comme un exercice de crédibilité, le souvenir de 2022 restant particulièrement vif.

Si les marchés du travail ne sont plus aussi tendus qu'à cette époque, le Conseil des gouverneurs demeure attentif au risque d'un désancrage des anticipations d'inflation et des comportements de fixation des prix.

À lire aussi | La BCE devrait relever ses taux en juin malgré les espoirs d'un accord de paix en Iran

La communication de la BCE devrait devenir plus conditionnelle et davantage orientée vers l'action, sans pour autant fournir davantage d'indications explicites. Christine Lagarde ne prendra pas d'engagement préalable et réaffirmera plutôt l'approche de la BCE, fondée sur les données économiques et sur des décisions prises réunion après réunion.

Les nouvelles projections seront déterminantes : une révision à la hausse des prévisions d'inflation sous-jacente à moyen terme constituerait le signal le plus clair que de nouveaux resserrements monétaires pourraient être nécessaires.

Banques centrales
BCE
Le présent article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des navires sont ancrés dans le détroit d'Ormuz, vu de Musandam
    Trigano baisse, Oddo BHF prévoit un ralentissement de la croissance au T3
    information fournie par Reuters 09.06.2026 12:17 

    Trigano perd en ‌Bourse mardi alors que le courtier Oddo BHF anticipe une ​décélération de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison du contexte géopolitique peu favorable pour le ​groupe français de camping-cars et de l'attentisme de ... Lire la suite

  • Le logo de Lockheed Martin. (Crédit: / Adobe Stock)
    En attendant la paix, les ventes d'armes se portent bien aux Etats-Unis
    information fournie par AOF 09.06.2026 12:15 

    (Zonebourse.com) - Des bruits de bottes, des bruits de bombes... et des chèques signés pour reconstituer les stocks. Débutée le 28 février, la guerre au Moyen-Orient a largement dépassé le calendrier annoncé par un Donald Trump au début du conflit. Encore ivre ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.06.2026 11:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 09.06.2026 11:07 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,14% Dow Jones .DJI , de 0,39% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,69% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR DE L'IA

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 278,29 +0,96%
Pétrole Brent
92,47 -1,74%
HAFFNER ENERGY
0,2635 -1,31%
2CRSI
53,35 -1,93%
SOITEC
156,2 -0,16%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank