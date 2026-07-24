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TF1 pâtit toujours de la chute du marché publicitaire mais assure bien résister
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 20:25
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( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le bénéfice net du groupe TF1 a fortement baissé au premier semestre, passant de 78 à 51 millions d'euros, principalement à cause de la chute du marché publicitaire de la télévision traditionnelle, selon ses résultats publiés vendredi.

Dans ce contexte difficile, le groupe assure toutefois avoir "très bien résisté", grâce à la croissance du numérique et à la maîtrise de ses dépenses.

Sur la lancée de ces derniers mois, le marché publicitaire de la télévision traditionnelle (dite "linéaire") a poursuivi sa chute. Le chiffre d'affaires publicitaire du groupe a baissé de près de 9% en un an, à 714 millions d'euros et, globalement, son chiffre d'affaires consolidé est passé sous le milliard d'euros, à 993 millions (-9,9%).

"La baisse structurelle du marché publicitaire linéaire est amplifiée par l'environnement particulièrement instable pour les annonceurs en raison du conflit au Moyen-Orient", a expliqué le PDG du groupe, Rodolphe Belmer, lors d'une conférence de presse téléphonique.

En outre, TF1 a fait face à une concurrence exceptionnelle avec le Mondial de foot diffusé en juin par M6.

Mais "dans ce contexte de marché", le groupe a toutefois présenté des "résultats conformes aux objectifs annuels", a insisté M. Belmer.

A 77 millions d'euros, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est "à un niveau supérieur aux attentes", selon le dirigeant. Cela "valide la pertinence de nos choix, la maîtrise de nos coûts de programme et le contrôle strict de nos dépenses".

Pour s'adapter à la chute du marché publicitaire, TF1 a réduit le coût de ses programmes de 19 millions d'euros par rapport à l'année précédente (à 433 millions).

En outre, M. Belmer s'est félicité du choix de ne "pas investir dans un événement sportif à perte, aussi prestigieux soit-il". TF1, diffuseur historique du Mondial de foot, n'avait pas acheté les droits de l'édition 2026, jugés trop onéreux.

Selon des chiffres parus dans la presse mais non confirmés, M6 aurait déboursé 120 millions d'euros, montant qui n'est pas compensé par les recettes publicitaires.

Par ailleurs, "notre digital fonctionne très bien" et "permet d'atténuer en large partie (...) l'érosion du linéaire", a souligné M. Belmer.

Le chiffre d'affaires publicitaire de la plateforme de streaming TF1+ a augmenté de 18,6%, à 109 millions d'euros.

Pour poursuivre sa croissance dans le numérique, TF1 s'appuie sur "trois initiatives stratégiques".

D'abord, son partenariat avec Netflix. Depuis le 19 juin, les abonnés de Netflix en France peuvent regarder les contenus de TF1+ sur la plateforme américaine, ce qui a "amplifié leurs audiences", selon le groupe.

Deuxième mesure, annoncée en avril, de nouvelles offres publicitaires à destination des PME locales, pour capter ces annonceurs aujourd'hui présents sur YouTube et les réseaux sociaux.

Enfin, TF1 mise sur sa stratégie de micro-paiements, petites sommes déboursées par les utilisateurs de TF1+ pour accéder à certains contenus ou services.

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