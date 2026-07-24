Qualcomm annonce à ses clients des hausses de prix à deux chiffres, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Qualcomm dans le troisième point)

Le fabricant de puces pour smartphones Qualcomm QCOM.O a annoncé à ses clients qu'il augmenterait ses prix d'un pourcentage à deux chiffres en raison de la hausse des coûts, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant une lettre envoyée à ses clients.

Voici quelques détails:

* Qualcomm a envoyé cette lettre à ses clients vendredi, les informant que la hausse des prix s'appliquerait aux produits expédiés après le 1er septembre, précise l'article.

* La société a expliqué à ses clients qu'elle ne pouvait plus absorber la hausse des coûts de ses fournisseurs et qu'elle avait cherché des composants alternatifs auprès de nouveaux fournisseurs, a rapporté Bloomberg.

* Qualcomm n’a pas souhaité faire de commentaire. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

* Le fabricant de puces est confronté à une pression croissante sur le marché des smartphones, qui est mis à mal par une pénurie de puces mémoire , alors que les investissements sont réorientés vers les infrastructures d’IA.

* Qualcomm doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 juillet.