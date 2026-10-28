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Avis d'analyste US : Coca-Cola, Ecolab, Visa
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 08:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Ecolab et Visa.

POINTS FORTS

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 500 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 210 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Armstrong World Industries Inc. AWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244 $ à 255 $

* Boeing BA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* C&F Financial Corp CFFI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* CB Financial Services Inc CBFV.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 358,00 $ à 343,00 $

* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 161 $ à 155 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 137 $ à 143 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de 2 dollars, le portant à 147 dollars

* F5, Inc. FFIV.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 486 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 230 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 485 $ à 486 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Kosmos Energy Ltd. KOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 2,75 $ à 2,90 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 181 $ à 172 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 271 $ à 290 $

* Lkq Corp LKQ.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 26 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 413 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 215 $ à 300 $

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* NRG Energy Inc NRG.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 159,00 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 296 $ à 304 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 132 $

* Park National Corp PRK.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 217 $ à 201 $

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* PayPal PYPL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Repligen Corporation RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 114 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 234 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Sofi Technologies SOFI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 16,5 $

* Sofi Technologies SOFI.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 35,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 499,00 $ à 493,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 440 $ à 442 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 695 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 114 $

* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $

* Visa Inc. V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 479 $

* Visa Inc. V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

* Vistra Corp. VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 201,00 $ à 181,00 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* WEX Inc. WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172 $ à 178 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 118 $ à 90 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 114 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 08:42:38.

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