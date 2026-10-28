Avis d'analyste US : Coca-Cola, Ecolab, Visa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Ecolab et Visa.
POINTS FORTS
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 500 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 210 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $
* Armstrong World Industries Inc. AWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $
* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244 $ à 255 $
* Boeing BA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $
* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
* C&F Financial Corp CFFI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $
* CB Financial Services Inc CBFV.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $
* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 358,00 $ à 343,00 $
* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 161 $ à 155 $
* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $
* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 137 $ à 143 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de 2 dollars, le portant à 147 dollars
* F5, Inc. FFIV.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 486 $
* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 230 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 485 $ à 486 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $
* Independent Bank Corp IBCP.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $
* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Kosmos Energy Ltd. KOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 2,75 $ à 2,90 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 181 $ à 172 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 271 $ à 290 $
* Lkq Corp LKQ.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 26 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 413 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 215 $ à 300 $
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* NRG Energy Inc NRG.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 159,00 $
* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 296 $ à 304 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 132 $
* Park National Corp PRK.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 217 $ à 201 $
* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* PayPal PYPL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Repligen Corporation RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 114 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 234 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $
* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Sofi Technologies SOFI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 16,5 $
* Sofi Technologies SOFI.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 35,00 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 499,00 $ à 493,00 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 440 $ à 442 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145 $
* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 695 $
* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 114 $
* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $
* Visa Inc. V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 479 $
* Visa Inc. V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $
* Vistra Corp. VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 201,00 $ à 181,00 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* WEX Inc. WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172 $ à 178 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 118 $ à 90 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 114 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer