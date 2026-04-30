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APERCU : Chevron devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la hausse des prix du pétrole
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action Chevron CVX.N progresse de 0,49% à 193,17 dollars avant la publication de ses résultats du premier trimestre, prévue vendredi avant l'ouverture des marchés

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que CVX annonce une hausse de 9% de son chiffre d'affaires, à 52,08 milliards de dollars, bien que le BPA ajusté devrait chuter de 56% à 95 cents en raison d'une forte augmentation du coût des marchandises vendues

** Le chiffre d'affaires de CVX a atteint ou dépassé les attentes à cinq reprises au cours des huit derniers trimestres

** Les prix du Brent LCOc1 ont presque doublé au premier trimestre, jusqu'en mars, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient **27 analystes couvrent CVX, lui attribuant une note moyenne de "BUY" et un objectif de cours médian de215,50 dollars, selon les données de LSEG **CVX afficheune hausse d'environ 27% depuis le début de l'année, contre environ 32% pour l'indice S&P 500 Energy .SPNY et environ 3% pour le Dow Jones Industrial Average .DJI

Pétrole et parapétrolier

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