Les Etats-Unis et l'Iran parviennent à un accord pour mettre fin à la guerre

Le président américain Donald Trump à Washington, le 11 juin 2026 ( AFP / Kent NISHIMURA )

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin "de façon immédiate et permanente" à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, a annoncé lundi le médiateur pakistanais, Washington et Téhéran confirmant dans la foulée.

"L'accord avec la République islamique d'Iran est désormais finalisé", a écrit le président américain Donald Trump sur son réseau Truth Social quelques minutes après l'annonce pakistanaise.

"J'autorise pleinement la réouverture du détroit d'Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots!".

L'accord avec les Etats-Unis prévoit "la fin immédiate et définitive de la guerre et des opérations militaires sur les différents fronts, y compris au Liban", a déclaré pour sa part sur la télévision d'Etat le vice-ministre des Affaires étrangères iranien, Kazem Gharibabadi.

Une cérémonie de signature aura lieu le 19 juin à Genève, a indiqué sur X le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, médiateur clé de la guerre au Moyen-Orient.

"Maintenant que l'accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en œuvre jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature", a-t-il écrit.

Le vice-président américain JD Vance a fait savoir qu'il prévoyait d'assister à cette cérémonie, et que la participation de Donald Trump était à ce stade "possible".

Peu de temps avant l'annonce de l'accord, la plus haute instance de sécurité de l'Iran, le Conseil suprême de sécurité nationale, avait averti sur X d'une réponse "imminente" à un raid israélien qui a fait trois morts dimanche dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien.

Donald Trump avait estimé plus tôt sur son réseau Truth Social que l'attaque israélienne "n'aurait pas dû avoir lieu, surtout en ce jour particulier", dimanche marquant son 80e anniversaire.

"Furieux"

"J'étais furieux", a-t-il ensuite confié à Axios, affirmant avoir réprimandé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu: "Il n'a aucun putain de jugement. Je le lui ai fait savoir".

Israël, qui redoute un compromis ne satisfaisant pas ses exigences concernant son ennemi juré iranien, a indiqué avoir riposté à des attaques de drones du Hezbollah sur son territoire.

L'Iran avait prévenu Israël que viser la capitale libanaise constituait une ligne rouge.

Sous pression dans son pays pour sortir d'un conflit impopulaire, qui a aussi ébranlé l'économie mondiale, Donald Trump doit rencontrer cette semaine dirigeants des grandes puissances lors du sommet du G7 à Evian, en France.

"L'objectif sera de voir les conséquences de cet accord, le soutien au Liban, la réouverture d'Ormuz dans la durée, et évidemment la conclusion d'un accord sur le nucléaire et le balistique en Iran", a déclaré dimanche soir le président français Emmanuel Macron.

Déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes, la guerre a embrasé le Moyen-Orient et fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban.

Depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 8 avril, Washington et Téhéran cherchaient un accord mais les négociations butaient sur de nombreux points: programme nucléaire iranien, contrôle du détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce mondial d'hydrocarbures, levée des sanctions visant Téhéran ou encore inclusion du Liban.

Le Liban a été entraîné dans la guerre le 2 mars, quand le Hezbollah a visé le territoire israélien en soutien à l'Iran. Depuis, Israël pilonne son voisin, disant vouloir "éliminer" le mouvement chiite, qui cible lui ses positions et son territoire.

Les frappes israéliennes ont fait plus de 3.700 morts depuis début mars, selon Beyrouth.