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Vitrines brisées, Tesla incendiée lors d'une marche anti-G7 à Genève
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 19:31

(Actualisé avec nombre de manifestants)

par Olivia Le Poidevin

Des manifestants ont brisé les vitrines d'une banque et incendié une voiture Tesla à Genève dimanche en marge d'un défilé de protestation contre le sommet du G7 qui va s'ouvrir de l'autre coté de la frontière, à Evian-les-Bains (Haute-Savoie).

La police suisse a tiré des gaz lacrymogènes en direction de ceux qui s'attaquaient à des bâtiments des Nations unies, selon des témoins Reuters.

Certains manifestants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre et sur un immeuble de télécommunications de l'Onu et tiré des fusées éclairantes, alors que la police tentait de les éloigner du site des Nations unies.

Le cortège, initialement largement pacifique, a rassemblé 20.000 personnes - jusqu'à 7.000 selon la police, qui a dit avoir confisqué des couteaux et des engins pyrotechniques.

Les manifestants expliquent protester contre le G7, symbole selon eux de la concentration des pouvoirs politiques et économiques. La semaine dernière, Elon Musk, propriétaire de Tesla et ancien conseiller du président américain Donald Trump, est devenu le premier trillionnaire du monde, alimentant l'iée que les inégalités continuent de se creuser à travers le monde.

"Pour moi, c'est un meeting des riches qui montre, une fois de plus, comment les riches peuvent devenir plus riches encore, alors que les pauvres sont laissés derrière", déclare Pippa Saugy, une manifestante.

Le sommet du G7 se tiendra du 15 au 17 juin au bord du lac Léman et rassemblera les dirigeants français, britannique, canadien, allemand, italien, japonais et américain, ainsi que ceux de l'Union européenne.

L'agenda sera dominé par la guerre au Moyen-Orient et en Ukraine, tandis que les dirigeants feront tout pour éviter un clash avec Donald Trump, à un moment où le président des Etats-Unis tente de finaliser les grandes lignes d'un accord de paix avec l'Iran.

(Avec Gabriel Stargardter, version française Gilles Guillaum)

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