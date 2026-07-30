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Analyses US : Equinix, Meta, S&P Global
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Meta et S&P Global.

POINTS FORTS

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 à 225 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 27$

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Anika Therapeutics Inc ANIK.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Antero Resources AR.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 152,00 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 305 $ à 322 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 240,00 $ à 286,00 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 260 $ à 285 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 223 $ à 283 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 248 $ à 283 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies passe de « sous-performance » à « conserver »

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $

* Avantor Inc AVTR.N : Stifel relève son objectif de cours de 8 $ à 15 $

* Avantor Inc AVTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Avis Budget Group, Inc. CAR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 148 $ à 136 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Axogen Inc AXGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Zephirin Group relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Biogen BIIB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 201 $ à 215 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 285 $ à 242 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 217 $ à 176 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 190 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 78 $ à 57 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 57 $

* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 140 $

* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 2 $

* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Capricor Therapeutics Inc. CAPR.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance» à « performance »

* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 425 $ à 410 $

* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 97 $ à 87 $

* Carvana CVNA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102,00 $ à 90,00 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 174 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 225 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 106 $ à 125 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $

* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 436 $ à 548 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 41 $ à 42,5 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37,00 $ à 39,00 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 197 $ à 193 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 342 $ à 362 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 360,00 $ à 377,00 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 356,02 $ à 375 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Stifel relève son objectif de cours de 337 $ à 364 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $

* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 316 $ à 350 $

* Cognizant CTSH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $

* Cognizant Technology Solutions CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 44,00 $ à 51,00 $

* Cognizant Technology Solutions CTSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Conmed Corporation CNMD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 386 $ à 385 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 150 $ à 161 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $ à 165 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 165 $

* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $ à 165 $

* Crane Co CR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $

* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $

* Disney DIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $

* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $

* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 295 $

* Ensign Group, Inc ENSG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 202 $ à 207 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 300 $

* Equinix Inc EQIX.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 1 120 $ à 1 208 $

* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 265 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Stifel relève son objectif de cours de 281,50 $ à 292,75 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $

* Evercore Inc. EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 435,00 $ à 389,00 $

* Everforth, Inc. EFOR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $

* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 117 $ à 121 $

* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 530 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 450 $

* First Busey Corp BUSE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $

* First Busey Corp BUSE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $

* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 73 $ à 78 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 203 $ à 144 $

* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Ford F.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $

* Fortinet FTNT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200,00 $ à 220,00 $

* Fortinet FTNT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 160 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 186 $ à 203 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 138 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 175 $

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 175 $

* Fortinet Inc. FTNT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 133,00 $ à 136,00 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 190 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $

* Garrett Motion Inc. (Delaware) GTX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Garrett Motion Inc. (Delaware) GTX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à

36 $

* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 82 $

* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à

85 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 285 $ à 278 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Needham relève son objectif de cours de 282 $ à 283 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 285 $

* General Dynamics GD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 415,00 $ à 450,00 $

* General Dynamics GD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 435 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 385 $ à 410 $

* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 420 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 200 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 201 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 178 $

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 326 $ à 329 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 379 $ à 382 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 145 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 147 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $

* Humana HUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 441 $ à 436 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 255 $ à 513 $

* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 340 $ à 405 $

* Idex Corp IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 261 $ à 280 $

* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $

* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* Impinj Inc PI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo relève son objectif de 15 $ à 18 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 141 $ à 151 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation

« neutre » et un objectif de 120 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 120 dollars

* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $

* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 400 $ à 370 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 404,00 $ à 367,00 $

* Lam Research Corp. LRCX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 480,00 $ à385,00 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 385 $ à 320 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »

* Lendingtree Inc TREE.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $

* Lendingtree Inc TREE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $

* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 540 $ à 450 $

* Lennox International Inc LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 579 $ à 469 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Benchmark relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 306 $ à 395 $

* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $

* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* Masco Corp MAS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Masco Corp MAS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Meta META.O : BMO abaisse son objectif de cours de 720 $ à 580 $

* Meta META.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 850 $ à 800 $

* Meta META.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 850 $ à 700 $

* Meta META.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 640 $

* Meta META.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 835 $ à 750 $

* Meta META.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 60 $, le ramenant à 740 $

* Meta META.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 890 $ à 730 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $

* Meta META.O : RBC abaisse son objectif de cours de 810 $ à 770 $

* Meta META.O : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $

* Meta META.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 900 $ à 650 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 750 $

* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 840 $ à 770 $

* Meta META.O : UBS abaisse son objectif de cours de 766 $ à 715 $

* Meta META.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 671 $ à 595 $

* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 835,00 $ à

810,00 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 830 $ à 780 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 835 $ à 640 $

* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $

* Mgp Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 646 $ à 647 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 570 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 465 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 490 $ à 510 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 540 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 470 $ à 510 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Microsoft Corp. MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Mondelez International MDLZ.O : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 99 $

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en

ligne avec le marché »

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $

* Noble Corp. NE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Nov Inc NOV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Nov Inc NOV.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* O-I Glass Inc OI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à

227 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 256 $ à 263 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à

121 $

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 71 $

* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24

$

* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à

« conserver »

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 112 $ à 108 $

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Orion Group Holdings, Inc ORN.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $

* P&G PG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 181 $ à 170 $

* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 157 $

* Park National Corp PRK.A : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Parsons Corp PSN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Parsons Corp PSN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 66 $ à 53 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 79 $ à 66 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Stifel relève son objectif de cours de 20,25 $ à 21,25 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 106

$ à 86 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre

»

* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85

$

* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100

$ à 95 $

* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* PPG Industries Inc PPG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 134,00 $ à

137,00 $

* PPG Industries Inc PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $

* Procter & Gamble PG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 163 $ à 162 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $

* PTC Inc PTC.O : BMO relève son objectif de cours de 155 $ à 164 $

* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $

* PTC Inc PTC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* PTC Inc. PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Quad/Graphics Inc QUAD.N : Benchmark relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $

* Qualcomm QCOM.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 235 $ à 165 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $

* Qualcomm QCOM.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 198 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265 $ à 215 $

* Qualcomm QCOM.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 240 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231 $ à 220 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231,00 $ à 220,00 $

* Qualcomm QCOM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 265 $ à 170 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à 28

$

* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 114 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 137 $ à 127 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 103 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 105 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Needham relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $

* Sanara Medtech Inc SMTI.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Sanara Medtech Inc SMTI.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* Service Corp. SCI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 98,00 $ à 100,00

$

* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Siteone SITE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 160 $ à 127 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à

160 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 153 $ à 100 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $

à 120 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 108

$

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à

15,00 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Sprouts Farmers Market SFM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 81 $ à 84 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 103 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Starbucks SBUX.O : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $

* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 102 $ à 110 $

* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* Starbucks SBUX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Starbucks Corp. SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 111,00 $ à 115,00 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève son objectif de cours de 91 $ à 100 $

* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 422 $ à 440 $

* Target Corporation TGT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 760,00

$ à 770,00 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Stifel relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $

* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 465 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $

* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Tomi Environmental Solutions Inc TOMZ.O : H.C. Wainwright ajuste son objectif de cours de 3,5

$ à 7 $ pour tenir compte d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 3

* TransUnion TRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* UGI Corp UGI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 181 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 161 $ à 166 $

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* V.F. Corporation VFC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Veralto VLTO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $

* Veralto Corp VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $

* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 117 $

* Verisk Analytics VRSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 217 $ à 225 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 229 $ à 248 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 440 $ à 375 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 414 $ à 358 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 245 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 380 $ à 300 $

* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 353 $ à 325 $

* VF Corp VFC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $

* Visa, Inc. V.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 412 $ à 432 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $

* Waste Management WM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $

* Waste Management Inc WM.N : la CIBC relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 263 $ à 271 $

* Waste Management Inc WM.N : Stifel relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $

* Waste Management Inc. WM.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 277 $

* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 385 $ à 330 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 415 $ à 365 $

* Waystar Holding Corp. WAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 226 $ à 270 $

* Wingstop Inc WING.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $

* Wingstop Inc WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 200 $ à 165 $

* Wingstop Inc WING.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 305 $ à 265 $

* Wingstop Inc WING.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 237 $ à 208 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $

* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 193 $ à 173 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 500 $ à 502 $

* Woodward Inc WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 56 $ à 57

$

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Stifel relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

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