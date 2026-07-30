Analyses US : Equinix, Meta, S&P Global

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Equinix, Meta et S&P Global.
POINTS FORTS
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 à 225 dollars
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 32 $
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 25 $ à 27$
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 195 $ à 210 $
* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Anika Therapeutics Inc ANIK.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $
* Antero Resources AR.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 152,00 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 265 $
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 225 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 275 $ à 280 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho relève son objectif de cours de 305 $ à 322 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 240,00 $ à 286,00 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel relève son objectif de cours de 260 $ à 285 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 223 $ à 283 $
* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 248 $ à 283 $
* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 13 $
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies passe de « sous-performance » à « conserver »
* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 8 $ à 12 $
* Avantor Inc AVTR.N : Stifel relève son objectif de cours de 8 $ à 15 $
* Avantor Inc AVTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Avis Budget Group, Inc. CAR.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 148 $ à 136 $
* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $
* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $
* Axogen Inc AXGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 50 $ à 53 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Zephirin Group relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $
* Banc of California Inc BANC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 24 $ à 22 $
* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Biogen BIIB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Biogen BIIB.O : Wedbush relève son objectif de cours de 201 $ à 215 $
* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 285 $ à 242 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 217 $ à 176 $
* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 190 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 74 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 78 $ à 57 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 70 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 61 $ à 56 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 57 $
* Boston Scientific Corporation BSX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $
* Bunge BG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 140 $
* BXP Inc BXP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $
* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 58 $ à 2 $
* Capricor Therapeutics Inc CAPR.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Capricor Therapeutics Inc. CAPR.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance» à « performance »
* Carlisle Companies Inc CSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $
* Carlisle Companies Inc CSL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 425 $ à 410 $
* Carrier Global Corp CARR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Carvana CVNA.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 97 $ à 87 $
* Carvana CVNA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93 $ à 90 $
* Carvana CVNA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $
* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93 $ à 100 $
* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 82 $
* Carvana CVNA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Carvana Co CVNA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 102,00 $ à 90,00 $
* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève son objectif de cours de 158 $ à 174 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 56 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 225 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 203 $ à 192 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 155 $ à 152 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Benchmark relève son objectif de cours de 106 $ à 125 $
* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 97 $ à 104 $
* Chemed Corp CHE.N : RBC relève son objectif de cours de 436 $ à 548 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 39 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 41 $ à 42,5 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens relève son objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37,00 $ à 39,00 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 197 $ à 193 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 305 $ à 325 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 342 $ à 362 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 360,00 $ à 377,00 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Needham relève son objectif de cours de 325 $ à 390 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 356,02 $ à 375 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Stifel relève son objectif de cours de 337 $ à 364 $
* Clean Harbors Inc CLH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 350 $ à 365 $
* Clean Harbors, Inc. CLH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 316 $ à 350 $
* Cognizant CTSH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 60 $
* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 67 $
* Cognizant Technology Solutions CTSH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 44,00 $ à 51,00 $
* Cognizant Technology Solutions CTSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 61 $ à 67 $
* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 49 $
* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 39 $ à 45 $
* Conmed Corporation CNMD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 46 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 386 $ à 385 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 150 $ à 161 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $ à 165 $
* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 165 $
* Corcept Therapeutics Inc. CORT.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $ à 165 $
* Crane Co CR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $
* Damora Therapeutics Inc (Avant la reconstitution) DMRA.O : Wedbush relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 225 $ à 220 $
* Disney DIS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 132 $ à 125 $
* Dyne Therapeutics, Inc DYN.O : RBC relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Eagle Materials Inc. EXP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $
* Ecolab Inc. ECL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 295 $
* Ensign Group, Inc ENSG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 202 $ à 207 $
* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 340 $
* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 300 $
* Equinix Inc EQIX.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 1 120 $ à 1 208 $
* Equinix Inc EQIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 265 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Stifel relève son objectif de cours de 281,50 $ à 292,75 $
* Evercore Inc EVR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 390 $ à 375 $
* Evercore Inc. EVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 435,00 $ à 389,00 $
* Everforth, Inc. EFOR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 26 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Barrington Research relève son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 122 $ à 121 $
* Expand Energy Corp EXE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 117 $ à 121 $
* Extra Space Storage Inc (Maryland) EXR.N : RBC relève son objectif de cours de 153 $ à 157 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 36 $ à 39 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 225 $ à 1 530 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 2 400 $ à 1 525 $
* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 400 $ à 1 450 $
* First Busey Corp BUSE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 35 $
* First Busey Corp BUSE.O : Raymond James relève son objectif de cours de 32 $ à 34 $
* First Financial Corp THFF.O : KBW relève son objectif de cours de 73 $ à 78 $
* Flex Ltd FLEX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 203 $ à 144 $
* Flex Ltd FLEX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Ford F.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Ford F.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $
* Formfactor Inc FORM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 150 $ à 100 $
* Fortinet FTNT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200,00 $ à 220,00 $
* Fortinet FTNT.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 100 $ à 160 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève son objectif de cours de 170 $ à 185 $
* Fortinet Inc FTNT.O : BTIG relève son objectif de cours de 186 $ à 203 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 118 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 125 $ à 138 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 175 $
* Fortinet Inc FTNT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Stifel relève son objectif de cours de 102 $ à 175 $
* Fortinet Inc. FTNT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 133,00 $ à 136,00 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 190 $
* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 16 $ à 19 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 19 $ à 26 $
* Garrett Motion Inc. (Delaware) GTX.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Garrett Motion Inc. (Delaware) GTX.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 33 $ à
36 $
* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $
* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 90 $ à 92 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 74 $ à 82 $
* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à
85 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 285 $ à 278 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Needham relève son objectif de cours de 282 $ à 283 $
* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 275 $ à 285 $
* General Dynamics GD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 415,00 $ à 450,00 $
* General Dynamics GD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 380 $ à 384 $
* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 435 $
* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 435 $ à 465 $
* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève son objectif de cours de 385 $ à 410 $
* General Dynamics Corp GD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 390 $ à 420 $
* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 51 $
* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 164 $ à 193 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $
* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 200 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 185 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 150 $ à 201 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 165 $ à 195 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 138 $ à 178 $
* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $ à 90 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 326 $ à 329 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 379 $ à 382 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 160 $ à 145 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 147 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $
* Humana HUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 441 $ à 436 $
* Humana HUM.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »
* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 255 $ à 513 $
* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 340 $ à 405 $
* Idex Corp IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève son objectif de cours de 261 $ à 280 $
* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 260 $ à 275 $
* Idex Corporation IEX.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 265 $
* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $
* Impinj Inc PI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $
* Incyte INCY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Integra Lifesciences Holdings Corp. IART.O : Wells Fargo relève son objectif de 15 $ à 18 $
* Interparfums Inc IPAR.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 141 $ à 151 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 125 $ à 115 $
* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 230 $ à 275 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation
« neutre » et un objectif de 120 dollars
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 120 dollars
* Lam Research LRCX.O : Berenberg relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* Lam Research LRCX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 315 $ à 335 $
* Lam Research LRCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 340 $
* Lam Research LRCX.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 400 $ à 370 $
* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 404,00 $ à 367,00 $
* Lam Research Corp. LRCX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 480,00 $ à385,00 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 385 $ à 320 $
* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 450 $ à 350 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Lemonade Inc LMND.N : KBW relève sa recommandation de « sous-performance » à « en ligne avec le marché »
* Lendingtree Inc TREE.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Lendingtree Inc TREE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 78 $ à 70 $
* Lendingtree Inc TREE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* Lennox International LII.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 650 $ à 575 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 540 $ à 450 $
* Lennox International Inc LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 525 $ à 450 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 579 $ à 469 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Benchmark relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $
* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 306 $ à 395 $
* Mannkind Corporation MNKD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 14 $
* Masco Corp MAS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $
* Masco Corp MAS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $
* Masco Corp MAS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 82 $ à 79 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $
* Meta META.O : BMO abaisse son objectif de cours de 720 $ à 580 $
* Meta META.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 850 $ à 800 $
* Meta META.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 850 $ à 700 $
* Meta META.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 725 $ à 640 $
* Meta META.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 835 $ à 750 $
* Meta META.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 60 $, le ramenant à 740 $
* Meta META.O : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 890 $ à 730 $
* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 800 $ à 785 $
* Meta META.O : RBC abaisse son objectif de cours de 810 $ à 770 $
* Meta META.O : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 700 $ à 600 $
* Meta META.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 900 $ à 650 $
* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 800 $ à 750 $
* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 840 $ à 770 $
* Meta META.O : UBS abaisse son objectif de cours de 766 $ à 715 $
* Meta META.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 671 $ à 595 $
* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 835,00 $ à
810,00 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 830 $ à 780 $
* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 835 $ à 640 $
* MGM Resorts International MGM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 45 $
* Mgp Ingredients, Inc. MGPI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 22 $
* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $
* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 646 $ à 647 $
* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 500 $ à 515 $
* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 570 $ à 600 $
* Microsoft MSFT.O : Melius Research relève son objectif de cours de 400 $ à 465 $
* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 490 $ à 510 $
* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 540 $ à 550 $
* Microsoft MSFT.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 470 $ à 510 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $
* Microsoft Corp. MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 545 $ à 512 $
* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $
* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 27 $ à 22 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 43 $ à 41 $
* Mondelez International MDLZ.O : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 99 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en
ligne avec le marché »
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Noble Corp. NE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $
* Nov Inc NOV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Nov Inc NOV.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* O-I Glass Inc OI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 13 $ à 10 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 250 $ à
227 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 256 $ à 263 $
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 152 $ à
121 $
* Omnicom Group Inc. OMC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : RBC relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $
* Onemain Holdings Inc OMF.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 70 $ à 71 $
* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24
$
* Option Care Health Inc OPCH.O : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à
« conserver »
* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 112 $ à 108 $
* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Orion Group Holdings, Inc ORN.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $
* P&G PG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 181 $ à 170 $
* Paccar Inc PCAR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 125 $ à 157 $
* Park National Corp PRK.A : KBW relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Parsons Corp PSN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Parsons Corp PSN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 66 $ à 53 $
* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 79 $ à 66 $
* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Stifel relève son objectif de cours de 20,25 $ à 21,25 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 106
$ à 86 $
* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre
»
* Pennymac Financial Services Inc. PFSI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 85
$
* Pennymac Financial Services, Inc. PFSI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100
$ à 95 $
* Porch Group Inc PRCH.O : Benchmark relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* PPG Industries Inc PPG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 134,00 $ à
137,00 $
* PPG Industries Inc PPG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 129 $ à 122 $
* Procter & Gamble PG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 163 $ à 162 $
* Prog Holdings Inc PRG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Prosperity Bancshares, Inc PB.N : RBC relève son objectif de cours de 78 $ à 80 $
* PTC Inc PTC.O : BMO relève son objectif de cours de 155 $ à 164 $
* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 175 $ à 157 $
* PTC Inc PTC.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* PTC Inc. PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* T2 Holdings Inc QTWO.N : Stifel relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $
* Quad/Graphics Inc QUAD.N : Benchmark relève son objectif de cours de 10 $ à 13 $
* Qualcomm QCOM.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $
* Qualcomm QCOM.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 235 $ à 165 $
* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $
* Qualcomm QCOM.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 198 $ à 175 $
* Qualcomm QCOM.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 180 $ à 165 $
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 265 $ à 215 $
* Qualcomm QCOM.O : Melius Research abaisse son objectif de cours de 240 $ à 175 $
* Qualcomm QCOM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 170 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231 $ à 220 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 225 $ à 175 $
* Qualcomm QCOM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 190 $ à 170 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 231,00 $ à 220,00 $
* Qualcomm QCOM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 265 $ à 170 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $
* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 27 $ à 28
$
* Robinhood Markets HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 120 $ à 114 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 137 $ à 127 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 99 $ à 103 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 123 $ à 120 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 105 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 300 $
* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Needham relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $
* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 550 $ à 525 $
* Sanara Medtech Inc SMTI.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »
* Sanara Medtech Inc SMTI.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Sanara Medtech Inc. SMTI.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »
* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $
* Service Corp. SCI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 98,00 $ à 100,00
$
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Siteone SITE.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 160 $ à 127 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à
160 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 153 $ à 100 $
* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $
à 120 $
* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 129 $ à 108
$
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 16,00 $ à
15,00 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $
* Southern Missouri Bancorp Inc SMBC.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Sprouts Farmers Market SFM.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 81 $ à 84 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BMO relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 103 $
* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Starbucks SBUX.O : BMO relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Starbucks SBUX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 108 $ à 112 $
* Starbucks SBUX.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 102 $ à 110 $
* Starbucks SBUX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* Starbucks SBUX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 112 $
* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Starbucks SBUX.O : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Starbucks Corp. SBUX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 111,00 $ à 115,00 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $
* Strategic Education Inc STRA.O : BMO relève son objectif de cours de 91 $ à 100 $
* Strategic Education Inc STRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Talen Energy Corp TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 422 $ à 440 $
* Target Corporation TGT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 760,00
$ à 770,00 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 35 $ à 30 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Stifel relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 43 $ à 35 $
* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 465 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 91 $ à 93 $
* The Scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Tomi Environmental Solutions Inc TOMZ.O : H.C. Wainwright ajuste son objectif de cours de 3,5
$ à 7 $ pour tenir compte d'un regroupement d'actions à raison de 1 pour 3
* TransUnion TRU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $
* UGI Corp UGI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 155 $ à 160 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 181 $
* UMB Financial Corp UMBF.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 161 $ à 166 $
* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $
* V.F. Corporation VFC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $
* Veralto VLTO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 103 $ à 111 $
* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Veralto Corp VLTO.N : RBC relève son objectif de cours de 100 $ à 109 $
* Veralto Corp VLTO.N : Stifel relève son objectif de cours de 111 $ à 114 $
* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays relève son objectif de cours de 113 $ à 117 $
* Verisk Analytics VRSK.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 217 $ à 225 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 229 $ à 248 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 240 $ à 260 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 440 $ à 375 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 414 $ à 358 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 245 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 380 $ à 300 $
* Vertiv Holdings Co. VRT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 353 $ à 325 $
* VF Corp VFC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 19 $ à 17 $
* Visa, Inc. V.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 412 $ à 432 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 355 $ à 350 $
* Waste Management WM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 264 $ à 270 $
* Waste Management Inc WM.N : la CIBC relève son objectif de cours de 244 $ à 250 $
* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 263 $ à 271 $
* Waste Management Inc WM.N : Stifel relève son objectif de cours de 252 $ à 261 $
* Waste Management Inc. WM.N : Barclays relève son objectif de cours de 270 $ à 277 $
* Watsco Inc WSO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 385 $ à 330 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 415 $ à 365 $
* Waystar Holding Corp. WAY.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $
* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève son objectif de cours de 226 $ à 270 $
* Wingstop Inc WING.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $
* Wingstop Inc WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 200 $ à 165 $
* Wingstop Inc WING.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 305 $ à 265 $
* Wingstop Inc WING.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 237 $ à 208 $
* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 200 $ à 190 $
* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 193 $ à 173 $
* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 500 $ à 502 $
* Woodward Inc WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 450 $ à 430 $
* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 56 $ à 57
$
* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Stifel relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $