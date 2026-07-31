Les derniers éléphants du zoo de Johannesburg au coeur d'une féroce bataille judiciaire

Les éléphants Lammie et Ramadiba marchent dans leur enclos du zoo de Johannesburg, le 24 juillet 2026. ( AFP / Phill MAGAKOE )

Ils sont les trois derniers éléphants encore en captivité dans un zoo en Afrique du Sud. A Johannesburg, le sort de Lammie, Ramadiba et Mopane oppose défenseurs du bien être animal et partisans de l'accès des plus défavorisés aux pachydermes.

L'existence du zoo de Johannesburg peut paraître paradoxale dans un pays célèbre pour sa multitude de réserves animalières et de parcs nationaux. Mais dans un pays aux inégalités criantes, la plupart de la population n'a pas les moyens de les visiter et le débat y prend une tournure plus politique qu'ailleurs.

A la vue de l'enclos du trio, un groupe de jeunes enfants fonce vers un point d'observation en criant "Des éléphants ! Des éléphants !"

Pour de nombreux visiteurs du zoo, c'est la seule occasion de voir de ses propres yeux le plus grand animal terrestre du continent.

Pour des militants de la cause animale, c'est une scène de cruauté qu'ils veulent voir disparaître en demandant à la justice la mise en liberté dans la nature des trois pachydermes.

Opinions d'experts internationaux à l'appui, les activistes ont expliqué en mai au tribunal que des observations montraient que Lammie, 47 ans, Ramadiba, 28 ans, et Mopane, 26 ans, étaient angoissés et déprimés, malgré les meilleurs efforts du zoo.

"Ces éléphants sont des êtres hautement intelligents, socialement complexes et sensibles, qui vivent dans des conditions préjudiciables à leur bien-être et qui, de ce fait, se trouvent dans un état de détresse", ont déclaré les trois groupes à l'origine de la procédure.

La justice devrait "autoriser leur transfert immédiat vers un sanctuaire adapté (...) où ils pourront se rétablir", ont-ils ajouté.

Lammie, l'un des trois éléphants du zoo de Johannesburg, dans son enclos le 24 juillet 2026. ( AFP / Phill MAGAKOE )

Le jugement est attendu dans les semaines à venir, d'après Megan Carr, chercheuse à la Fondation EMS, qui participe à la procédure judiciaire.

Selon elle, ces trois éléphants sont même les seuls à vivre encore dans un zoo urbain sur l'ensemble du continent.

Ces militants avaient obtenu la libération d'un éléphant de 42 ans du zoo national de Pretoria en 2024, après des années de négociations avec le gouvernement sud-africain. L'animal avait passé 40 ans dans l'établissement.

44.000 éléphants en Afrique du Sud

Uniquement affairée à se nourrir lors de la visite de l'AFP, Lammie est née au zoo. Ramadiba et Mopane ont été achetés par le zoo en 2019. D'après EMS, ils étaient auparavant utilisés pour des safaris à dos d'éléphants.

Le trio est bien soigné et vient de recevoir un certificat de bonne santé, d'après la porte-parole des parcs municipaux de Johannesburg, Jenny Moodley.

L'établissement pourrait accueillir jusqu'à cinq éléphants, et deux soigneurs sont affectés à chaque animal, a expliqué un autre responsable, qui n'a pas l'autorisation de parler aux médias. La nourriture est dissimulée dans l'enclos pour encourager sa recherche et la marche.

La société gérant le zoo ne souhaite pas que le trio soit relâché, estimant qu'ils sont adaptés à la vie en captivité, en particulier Lammie, qui n'a jamais vécu ailleurs.

S'ils devaient être transférés, cela mettrait fin à des initiatives de recherche et d'éducation permises par le zoo, a déclaré le directeur général Thanduxolo Mendrew dans des documents déposés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Des écoliers et leur enseignante regardent les trois derniers éléphants encore en captivité dans un zoo en Afrique du Sud, à Johannesburg le 24 juillet 2026. ( AFP / Phill MAGAKOE )

Leur présence permet aux écoliers, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, de les voir en vrai, a-t-il ajouté.

"Pourquoi montrer à votre enfant un éléphant en mauvaise santé alors qu'il est bien plus facile pour lui de voir des éléphants dans une vidéo ou une émission de télévision ?", rétorque Megan Carr.

"Ils ont besoin d'un espace immense pour rester en bonne santé et en forme, et aucun enclos n'est en mesure d'offrir cela à un éléphant."

La nuit, les éléphants se partagent deux enclos, chacun mesurant 160 mètres carrés, soit une superficie inférieure à celle d'un court de tennis moyen, selon les militants, ils sont autorisés à se déplacer librement dans un enclos plus vaste la journée. Lammie et Mopane partagent un enclos, tandis que Ramadiba est gardée dans l'autre.

L'Afrique du Sud abrite environ 44.000 éléphants, environ 6.000 d'entre eux vivent sur des terres appartenant à des particuliers ou à des communautés, a indiqué le gouvernement en août dernier.