Le yen bondit brusquement, le marché vigilant face à une eventuelle intervention de Tokyo

La photo illustrative montre des billets de 10 000 yens japonais éparpillés dans une agence de World Currency Shop à Tokyo.

Le yen ‌s'est de nouveau brusquement apprécié vendredi face au dollar, ​à peine un jour après que, selon une source, les autorités japonaises sont intervenues sur les marchés des changes ​pour soutenir leur monnaie.

La devise nippone s'échangeait à 159,63 pour un ​dollar vers 09h20 GMT, réduisant ⁠ainsi ses gains après avoir atteint 158,5 quelques minutes ‌auparavant.

Tokyo a procédé jeudi, pendant les heures d'ouverture de la Bourse de New York, à ​une intervention consistant ‌à acheter des yens et à vendre ⁠des dollars, selon une source du marché.

Cette mesure, la première de ce type depuis trois mois, intervient à ⁠un moment ‌où la dépréciation de la devise, qui a ⁠atteint son plus bas niveau depuis quatre décennies, ‌menace d'aggraver le coût de la vie, déjà ⁠affecté par la crise énergétique provoquée par ⁠la guerre au ‌Moyen-Orient.

Le mouvement soudain de vendredi est toutefois moins important ​que celui enregistré jeudi, ‌qui avait fait grimper le yen à 157,8 pour un dollar.

Le ministère japonais ​des Finances, qui supervise les interventions, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de ⁠commentaire.

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, tout en avertissant que l'inflation sous-jacente pourrait dépasser son objectif, laissant ainsi la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux.

(Reportage d'Alun John ; Rédaction : Nell Mackenzie, version ​française Diana Mandia)