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Aker, Castellum, Tele2
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 juillet - Les analystes financiers ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés européennes, notamment Aker, Castellum et Tele2, lundi.

POINTS FORTS

* Aker BP AKRBP.OL : Jefferies relève son objectif de cours de 330 à 390 NOK

* Castellum CAST.ST : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performer » à « conserver »

* Tele2 AB TEL2b.ST : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 SEK à 204 SEK

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises européennes publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aker BP AKRBP.OL : Jefferies relève son objectif de cours de 330 NOK à 390 NOK

* Barratt Redrow Plc BTRW.L : Jefferies relève son objectif de cours de 289 pence à 303 pence

* Barratt Redrow Plc BTRW.L : Peel Hunt abaisse son objectif de cours de 320 pence à 310 pence

* BNP Paribas BNPP.PA : Citigroup relève son objectif de cours de 102 à 112 euros

* Castellum CAST.ST : Jefferies relève son objectif de cours de 105 SEK à 125 SEK

* Castellum CAST.ST : Jefferies relève sa recommandation de « sous-performer » à « conserver »

* Computacenter Plc CCC.L : Berenberg relève son objectif de cours de 3.450 pence à 5.300 pence

* Computacenter Plc CCC.L : Berenberg passe de « conserver » à « acheter »

* Deutsche Bank AG DBKGn.DE : Citigroup relève son objectif de cours à 31,5 euros, contre 29 euros auparavant

* Elekta AB EKTAb.ST : Alphavalue abaisse son objectif de cours de 83,3 SEK à 61,1 SEK

* Experian EXPN.L : Citigroup abaisse son objectif de cours de 3.824 pence à 3.812 pence

* Firstgroup Plc FGP.L : Berenberg relève son objectif de cours de 240 pence à 255 pence

* Novo Nordisk NOVOb.CO : Citigroup relève son objectif de cours de 290 DKK à 330 DKK

* Oxford Nanopore Technologies Plc ONT.L : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 pence à 210 pence

* Société Générale SA SOGN.PA : Citigroup relève son objectif de cours de 90 à 91 euros

* Tele2 AB TEL2b.ST : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 204 SEK contre 210 SEK

* Totalenergies SE TTEF.PA : HSBC abaisse son objectif de cours de 81 à 79 euros

* UBS Group AG UBSG.S : Citigroup relève son objectif de cours de 36,4 CHF à 41,6 CHF

Pétrole et parapétrolier

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AKER BP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 09:32:05.

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