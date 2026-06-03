Air Canada continue de constater des “frictions” au niveau du système en raison des retards de livraison des A321XLR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des dirigeants d'Air Canada, le contexte du secteur, paragraphes 3 à 10) par Allison Lampert

AC.TO , d'Air Canada, constate toujours des “frictions au sein du système” concernant les retards de livraison des Airbus A321XLR, a déclaré mercredi le directeur des opérations de la compagnie aérienne, alors que celle-ci commence ce mois-ci à exploiter cet avion monocouloir à plus long rayon d'action.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA s'efforcent d'accélérer la production de nouveaux avions plus économes en carburant, mais les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à des retards de livraison sur plusieurs modèles, souvent dus à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre.

“En ce qui concerne le programme XLR, nous avons malheureusement subi plusieurs retards, et ces appareils ont, comme vous le savez, près de deux ans de retard par rapport à ce que nous avions initialement prévu lorsque nous avons passé commande”, a déclaré Mark Nasr, vice-président exécutif et directeur des opérations d’Air Canada, lors d’une interview.

“Cela ne concerne pas un acteur en particulier, mais il y a toujours des frictions dans le système et nous avons dû adapter notre activité pour être, pour être franc, beaucoup plus flexibles”, a déclaré M. Nasr, qui s’est exprimé en marge d’un événement organisé à Montréal pour accueillir ce modèle.

La plus grande compagnie aérienne canadienne prévoit d’utiliser le XLR sur des liaisons telles que Toulouse et Copenhague. La demande pour les voyages vers l’Europe reste forte pour les compagnies aériennes traditionnelles nord-américaines malgré la hausse des prix du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient.

Air Canada constate également un certain retour des Canadiens voyageant aux États-Unis à des fins de loisirs, après un ralentissement de ces voyages l’année dernière et au début de 2026 en raison des tensions commerciales.

“La reprise est lente, mais elle est bien là”, a ajouté Alexandre Lefevre, vice-président chargé de la planification du réseau et des ventes mondiales chez la compagnie.

M. Nasr a déclaré qu’Air Canada, qui utilise ses petits jets A220 pour desservir plusieurs marchés aux États-Unis, attendait de connaître les spécifications techniques d’Airbus concernant une version allongée proposée de l’appareil.

“Une fois que les spécifications de l’avion seront finalisées, nous les étudierons”, a-t-il déclaré.

“L’une des questions que nous devrons examiner est l’autonomie de l’avion, et c’est pourquoi les spécifications techniques revêtent une grande importance”, a-t-il ajouté. “Nous avons donc vraiment besoin de l’ensemble complet des spécifications pour pouvoir l’étudier correctement.”