 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air Canada continue de constater des “frictions” au niveau du système en raison des retards de livraison des A321XLR
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 20:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires des dirigeants d'Air Canada, le contexte du secteur, paragraphes 3 à 10) par Allison Lampert

AC.TO , d'Air Canada, constate toujours des “frictions au sein du système” concernant les retards de livraison des Airbus A321XLR, a déclaré mercredi le directeur des opérations de la compagnie aérienne, alors que celle-ci commence ce mois-ci à exploiter cet avion monocouloir à plus long rayon d'action.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA s'efforcent d'accélérer la production de nouveaux avions plus économes en carburant, mais les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à des retards de livraison sur plusieurs modèles, souvent dus à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre.

“En ce qui concerne le programme XLR, nous avons malheureusement subi plusieurs retards, et ces appareils ont, comme vous le savez, près de deux ans de retard par rapport à ce que nous avions initialement prévu lorsque nous avons passé commande”, a déclaré Mark Nasr, vice-président exécutif et directeur des opérations d’Air Canada, lors d’une interview.

“Cela ne concerne pas un acteur en particulier, mais il y a toujours des frictions dans le système et nous avons dû adapter notre activité pour être, pour être franc, beaucoup plus flexibles”, a déclaré M. Nasr, qui s’est exprimé en marge d’un événement organisé à Montréal pour accueillir ce modèle.

La plus grande compagnie aérienne canadienne prévoit d’utiliser le XLR sur des liaisons telles que Toulouse et Copenhague. La demande pour les voyages vers l’Europe reste forte pour les compagnies aériennes traditionnelles nord-américaines malgré la hausse des prix du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient.

Air Canada constate également un certain retour des Canadiens voyageant aux États-Unis à des fins de loisirs, après un ralentissement de ces voyages l’année dernière et au début de 2026 en raison des tensions commerciales.

“La reprise est lente, mais elle est bien là”, a ajouté Alexandre Lefevre, vice-président chargé de la planification du réseau et des ventes mondiales chez la compagnie.

M. Nasr a déclaré qu’Air Canada, qui utilise ses petits jets A220 pour desservir plusieurs marchés aux États-Unis, attendait de connaître les spécifications techniques d’Airbus concernant une version allongée proposée de l’appareil.

“Une fois que les spécifications de l’avion seront finalisées, nous les étudierons”, a-t-il déclaré.

“L’une des questions que nous devrons examiner est l’autonomie de l’avion, et c’est pourquoi les spécifications techniques revêtent une grande importance”, a-t-il ajouté. “Nous avons donc vraiment besoin de l’ensemble complet des spécifications pour pouvoir l’étudier correctement.”

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
21,370 CAD TSX -1,93%
AIRBUS
169,3000 EUR Euronext Paris -1,96%
BOEING CO
211,700 USD NYSE -2,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,96 +2,11%
CAC 40
8 150,42 -0,71%
ABIVAX
71,25 +12,92%
SOITEC
165,7 +8,27%
VALEO
16,64 +18,39%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank