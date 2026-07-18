Football: Mbappé rend hommage à la "légende" Deschamps

Kylian Mbappé et Didier Deschamps

Kylian Mbappé a ‌rendu samedi un hommage empreint d'émotion à Didier Deschamps avant son dernier ​match en tant que sélectionneur de l'équipe de France, la "petite finale" de la Coupe du monde contre l'Angleterre, en déclarant notamment que les joueurs n'avaient ​pas réussi à lui offrir la fin qu'il méritait après 14 ans à la tête des ​Bleus.

"Aujourd'hui est ta dernière danse. Toi qui ⁠nous as tant donné. Nous aurions dû t'offrir une meilleure fin, ‌mais nous avons échoué", écrit l'attaquant et capitaine de l'équipe de France dans un message publié sur les réseaux sociaux ​à quelques heures du ‌match contre l'Angleterre.

Nommé sélectionneur en 2012, Didier Deschamps a conduit ⁠la France vers le titre mondial en 2018 puis vers une nouvelle finale quatre ans plus tard, perdue aux tirs au but contre l'Argentine, ⁠et la quête d'un ‌nouveau sacre mondial cette année s'est arrêtée avec une défaite ⁠sèche 2-0 en demi-finale contre l'Espagne.

"Mettre des mots sur ce que ‌tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant ⁠tu as été un acteur majeur du renouveau de cette ⁠équipe", ajoute Kylian ‌Mbappé.

"Les gens n'ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et ​l'histoire s'en chargeront..."

Meilleur buteur de l'histoire ‌des Bleus avec 64 buts, Kylian Mbappé salue aussi Didier Deschamps, capitaine des champions du monde ​de 1998, pour lui avoir ouvert les portes de la sélection.

"Je me sens privilégié d'avoir pu être aux côtés de l'une des ⁠plus grandes légendes de notre pays", écrit l'attaquant. "Je ne garde que d'excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble."

"Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous."

(Julien Prétot; ​version française Clément Martinot)