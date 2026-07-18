Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements

Capture d'écran réalisée le 18 juillet 2026 à partir d'une vidéo diffusée le 17 juillet par le Commandement central américain (CENTCOM), montrant, selon l'armée américaine, une nouvelle vague de frappes de précision contre des sites militaires stratégiques iraniens. ( US Central Command (CENTCOM) / - )

Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, où les hostilités ont repris depuis le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis.

. Le président libanais en route pour voir Trump

Le président libanais a quitté Beyrouth samedi matin pour Washington, où il doit rencontrer Donald Trump le 21 juillet, a annoncé la présidence, après des négociations entre le Liban et Israël qui se sont achevées mercredi à Rome.

Joseph Aoun s'entretiendra également "avec plusieurs responsables américains de la situation au Liban et des moyens de consolider le cessez-le-feu", notamment dans le sud, ainsi que du "retrait d'Israël des régions libanaises qu'il occupe", a précisé la présidence dans un communiqué.

. Koweït : une 2e centrale électrique et de dessalement attaquée par l'Iran

Le Koweït a annoncé samedi qu'une deuxième centrale électrique et de dessalement d'eau avait été attaquée par l'Iran, provoquant un incendie et la mise à l'arrêt de plusieurs unités de production, au lendemain d'une attaque similaire contre une autre centrale ayant également causé des dégâts.

Dans un communiqué, le ministère de l'Electricité, de l'eau et des Energies renouvelables précise que cette attaque, menée "dans le cadre de l'odieuse agression iranienne", a provoqué "un incendie dans l'un des composants de la centrale, ce qui a nécessité des mesures d'exploitation préventives".

. Bahreïn dit avoir repoussé une nouvelle vague d'attaques iraniennes

L'armée bahreïnie a annoncé samedi que ses défenses aériennes avaient intercepté plusieurs nouvelles attaques iraniennes, un journaliste de l'AFP à Manama ayant entendu plusieurs explosions dans la matinée après le déclenchement des sirènes d'alerte.

"Les systèmes de défense aérienne de la Force de défense de Bahreïn ont intercepté et détruit plusieurs attaques aériennes iraniennes perfides samedi", a indiqué l'armée dans un communiqué, après l'annonce par le ministère de l'Intérieur du déclenchement des sirènes d'alerte à quatre reprises depuis l'aube.

. Irak et Etats-Unis signent 48 accords, principalement pétroliers

L'Irak a signé 48 accords et partenariats avec des compagnies américaines, principalement pétrolières, lors de la visite de son Premier ministre Ali al-Zaidi aux Etats-Unis, a annoncé samedi son bureau.

L'ex-homme d'affaires, arrivé au pouvoir avec l'appui du président américain, est sous pression, entre autres, pour désarmer les groupes armés irakiens pro-iraniens, accusés d'avoir mené des centaines d'attaques sur des infrastructures américaines en Irak depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

. L'armée américaine frappe des dépôts d'armes souterrains en Iran

Le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé avoir frappé en Iran "des sites de surveillance, des infrastructures logistiques militaires, des dépôts souterrains d'armes et des moyens maritimes" lors de la septième nuit consécutive de frappes sur le pays, sans mentionner des cibles civiles comme l'en accuse l'Iran.

. Avertissement iranien

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont prévenu que "les pays accueillant des forces militaires américaines qui ont mis leur territoire à la disposition d'+agresseurs et de criminels+ pour des attaques contre l’Iran doivent se préparer à recevoir une réponse correspondante", dans un communiqué relayé par l'agence Tasnim.

"Ils doivent activer leurs unités de défense civile pour protéger leurs citoyens et les éloigner des cibles potentielles", ajoutent-ils.

. L'Iran annonce des frappes au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn

Un remorqueur guide un navire au terminal à conteneurs de Khor Fakkan, dans l'émirat de Charjah, aux Emirats arabes unis, le long du golfe d'Oman, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )

L'armée iranienne a annoncé avoir frappé des cibles militaires au Koweït, en Jordanie et à Bahreïn, en riposte aux bombardements américains contre son territoire, selon la télévision d'Etat.

Les forces iraniennes ont dit avoir visé le camp militaire d'Al-Adiri et les bases américaines d'Arifjan et d'Ali Al-Salem au Koweït, ainsi que la base aérienne d'Al-Azraq dans l'est de la Jordanie, selon la télévision d'Etat et l'agence Tasnim. L'armée koweïtienne a dit de son côté faire face à des attaques de missiles et de drones à la suite de "l'agression iranienne", dans un communiqué sur X.

A Bahreïn, où les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées, des drones explosifs iraniens ont été lancés contre des hangars et des aires de stationnement utilisés par l'aviation américaine sur la base de Sheikh Isa, selon la télévision d'Etat iranienne.

. La Jordanie affirme avoir abattu dix missiles iraniens

L'armée jordanienne a dit samedi avoir abattu dix missiles iraniens, après l'annonce par Téhéran d'une attaque contre une base aérienne de ce pays.

"Nos défenses aériennes ont intercepté et abattu 10 missiles iraniens visant le territoire du Royaume", a indiqué un responsable de l'état-major. "L'opération d’interception et de destruction n'a entraîné aucune victime humaine ni aucun dégât matériel", a-t-il ajouté.

. Trois morts, huit blessés dans les frappes américaines dans le sud de l'Iran

Les autorités de la province d'Hormozgan, dans le sud de l'Iran, ont annoncé que des frappes américaines y avaient fait au moins trois morts et huit blessés, "sur certaines parties de la province d'Hormozgan ce samedi matin", selon l'agence officielle Irna.