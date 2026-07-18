Football/Coupe du monde-Sept changements pour la France contre l'Angleterre, Mbappé titulaire

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre
Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a procédé à sept changements dans sa composition de départ pour affronter l'Angleterre samedi lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde de football par rapport à la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-0), mais Kylian Mbappé est bien titulaire.
Le capitaine des Bleus est l'un des quatre joueurs de l'équipe-type à enchaîner quatre jours après la demi-finale avec le gardien Mike Maignan, le milieu de terrain Adrien Rabiot et l'attaquant Michael Olise.
Kylian Mbappé est encore en lice pour le titre de meilleur buteur du Mondial puisqu'il partage actuellement la tête du classement avec l'Argentin Lionel Messi, avec huit buts chacun. Le champion du monde 2018 est cependant à une longueur de son rival au total de buts en Coupe du monde (21 contre 20).
Adrien Rabiot est titularisé quatre jours après avoir été remplacé à la mi-temps, puisqu'il était sous la menace d'une expulsion depuis un carton jaune reçu très tôt dans le match.
Le défenseur central Ibrahima Konaté, le latéral droit Malo Gusto, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et le milieu offensif Rayan Cherki sont titulaires pour la première fois au cours de cette compétition.
La composition de l'équipe de France face à l'Angleterre : Mike Maignan ; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez ; Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot ; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).
(Rédigé par Vincent Daheron)
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