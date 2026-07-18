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Football/Coupe du monde-Sept changements pour la France contre l'Angleterre, Mbappé titulaire
information fournie par Reuters 18/07/2026 à 22:01

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Match pour la troisième place - France - Angleterre

Le sélectionneur de ‌l'équipe de France Didier Deschamps a procédé à sept changements dans ​sa composition de départ pour affronter l'Angleterre samedi lors du match pour la troisième place de la Coupe du ​monde de football par rapport à la demi-finale perdue contre l'Espagne (2-0), mais ​Kylian Mbappé est bien titulaire.

Le ⁠capitaine des Bleus est l'un des quatre joueurs de ‌l'équipe-type à enchaîner quatre jours après la demi-finale avec le gardien Mike Maignan, le milieu ​de terrain Adrien ‌Rabiot et l'attaquant Michael Olise.

Kylian Mbappé est encore ⁠en lice pour le titre de meilleur buteur du Mondial puisqu'il partage actuellement la tête du classement avec l'Argentin ⁠Lionel Messi, ‌avec huit buts chacun. Le champion du monde ⁠2018 est cependant à une longueur de son rival ‌au total de buts en Coupe du ⁠monde (21 contre 20).

Adrien Rabiot est titularisé quatre jours après ⁠avoir été remplacé ‌à la mi-temps, puisqu'il était sous la menace d'une ​expulsion depuis un carton jaune reçu ‌très tôt dans le match.

Le défenseur central Ibrahima Konaté, le latéral droit ​Malo Gusto, le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery et le milieu offensif Rayan Cherki sont titulaires pour ⁠la première fois au cours de cette compétition.

La composition de l'équipe de France face à l'Angleterre : Mike Maignan ; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez ; Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot ; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué ; Kylian Mbappé (cap.).

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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