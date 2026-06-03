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Air Canada constate des « difficultés » liées aux retards de livraison des A321XLR
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 19:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Air Canada AC.TO constate toujours des « frictions au sein du système » concernant les retards de livraison des Airbus A321XLR, a déclaré mercredi le directeur des opérations de la compagnie aérienne, alors que celle-ci commence ce mois-ci à exploiter cet avion monocouloir à plus long rayon d'action.

Boeing BA.N et Airbus AIR.PA s'efforcent d'accélérer la production d'avions monocouloirs plus économes en carburant, mais les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à des retards de livraison sur plusieurs modèles, souvent dus à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et à des pénuries de main-d'œuvre.

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