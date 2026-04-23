Actions britanniques - Facteurs à surveiller le 23 avril

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(Ajoute des nouvelles, met à jour les contrats à terme)

L'indice britannique FTSE 100 .FTSE a ouvert en baisse jeudi, les futures FFIc1 reculant de 0,49%.

* LSEG: London Stock Exchange Group LSEG.L a déclaré s'attendre à une croissance de son chiffre d'affaires annuel dans le haut de sa fourchette de prévisions. * SEGRO: Le propriétaire d'entrepôts Segro SGRO.L a déclaré avoir signé 23 millions de livres ( 31,03 millions de dollars) de nouveaux loyers principaux au cours du premier trimestre. * ASOS: ASOS ASOS.L a déclaré avoir commencé à demander des remboursements pour les droits de douane américains payés au cours de la première moitié de l'année. * WH SMITH: Le distributeur de voyages WH Smith SMWH.L a suspendu son dividende afin de réduire sa dette et de sécuriser sa situation financière. * DOMINO'S PIZZA GROUP: Le groupe britannique Domino's Pizza Group DOM.L a déclaré avoir enregistré une croissance de 4,5 % de ses ventes à périmètre constant au premier trimestre. * HIKMA: Hikma Pharmaceuticals HIK.L a réitéré ses prévisions pour 2026 , ajoutant que, bien qu'elle ait été confrontée à une certaine pression sur les coûts d'expédition, d'énergie et d'assurance en raison de la guerre au Moyen-Orient, un marché clé pour l'entreprise, elle était confiante dans sa capacité à absorber les coûts plus élevés. * BT GROUP: Le groupe britannique BT Group BT.L fait équipe avec Nscale pour construire jusqu'à 14 mégawatts de capacité de centre de données d'IA sur trois de ses sites en utilisant l'infrastructure de Nvidia NVDA.O , élargissant ainsi son service de données souveraines aux clients du secteur public et des entreprises. * BP: L'investisseur britannique Nest prévoit de s'opposer à la réélection du président de BP BP.L , Albert Manifold, lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra jeudi. Pendant ce temps, le lock-out à la raffinerie de BP à Whiting, Indiana, entre dans son deuxième mois . * INTERTEK: Matt Peltz, le fils de l'investisseur activiste Nelson Peltz, a pris une participation dans la société britannique de tests de produits Intertek ITRK.L , a rapporté le Financial Times jeudi. * EX-DIVS: Rolls-Royce Holdings RR.L , BAE Systems BAES.L , Fresnillo FRES.L , et Legal & General Group LGEN.L seront négociés sans droit à leur dernière distribution de dividendes jeudi. * MATIÈRES PREMIÈRES: Les prix du pétrole ont poursuivi leur progression jeudi, tandis que l'or a baissé et que le cuivre a reculé.

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