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Quatre morts dans des frappes en Ukraine, deux en Russie
information fournie par AFP 23/04/2026 à 10:39

Photo prise et diffusée par le Service des situations d'urgence d'Ukraine, le 23 avril 2026, montrant des pompiers luttant contre un incendie dans un immeuble résidentiel endommagé par une attaque russe à Dnipro ( Service des situations d'urgence d'Ukraine / Handout )

Photo prise et diffusée par le Service des situations d'urgence d'Ukraine, le 23 avril 2026, montrant des pompiers luttant contre un incendie dans un immeuble résidentiel endommagé par une attaque russe à Dnipro ( Service des situations d'urgence d'Ukraine / Handout )

Des frappes russes ont fait au moins quatre morts en Ukraine selon les autorités locales, tandis que la Russie a annoncé que deux personnes avaient été tuées dans des attaques ukrainiennes.

Trois personnes ont été tuées dans une frappe russe à Dnipro, a écrit sur Telegram le responsable de l'administration régionale de Dnipropetrovsk en Ukraine, Oleksandr Ganja.

Il a indiqué que dix autres personnes avaient été blessées, dont deux filles âgées de 9 et 14 ans, dans l'attaque qui a touché un immeuble d'habitation, un magasin et une voiture.

La ville industrielle de Dnipro se trouve à plus de 100 kilomètres de la ligne de front qui traverse l'est et le sud de l'Ukraine. Une frappe russe y avait déjà fait quatre morts le 14 avril.

Une femme est également morte dans une attaque de drone russe contre une "une infrastructure civile de transport" dans la région de Jytomyr (nord-ouest), a annoncé le chef de l'administration militaire régionale Vitali Bounetchko, dans un message sur Telegram accompagné d'une photo montrant un train endommagé, sans plus de détails.

Photo prise et diffusée par le Service des situations d'urgence d'Ukraine, le 23 avril 2026, montrant des pompiers évacuant un enfant d'un immeuble résidentiel endommagé par une attaque russe à Dnipro ( Service des situations d'urgence d'Ukraine / Handout )

Photo prise et diffusée par le Service des situations d'urgence d'Ukraine, le 23 avril 2026, montrant des pompiers évacuant un enfant d'un immeuble résidentiel endommagé par une attaque russe à Dnipro ( Service des situations d'urgence d'Ukraine / Handout )

Côté russe, "une personne a été tuée" à Novokouïbychevsk, a annoncé Viatcheslav Fedorichtchev, gouverneur de la région de Samara, où des "débris de drones militaires ukrainiens sont tombés sur le toit d'un complexe résidentiel", faisant un blessé.

Dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, un civil a été tué dans une attaque de drone ukrainien, a indiqué le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

Les négociations entre Kiev et Moscou sous médiation américaine sont au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février qui a détourné l'attention de Washington.

Guerre en Ukraine
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