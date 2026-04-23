Samsung: des dizaines de milliers de salariés manifestent pour des hausses de salaire

Manifestants réclamant davantage de transparence devant une usine de Samsung Electronics à Pyeongtaek, au sud de Séoul, le 23 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Plusieurs dizaines de milliers de salariés de Samsung Electronics ont manifesté jeudi en Corée du Sud pour réclamer des hausses de salaires et des primes, menaçant le géant technologique d'une grève s'il n'accepte pas leurs revendications.

Samsung étant l'un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs utilisés dans nombre de secteurs, de l'intelligence artificielle à l'électronique, un arrêt de travail prolongé pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Un groupe de trois syndicats a organisé la manifestation devant l'usine Samsung de Pyeongtaek, au sud de la capitale Séoul, pour réclamer une hausse de salaire de 7%, la fin du plafonnement des primes et d'autres avantages.

"Plus de 40.000 membres" y ont participé, a indiqué à l’AFP un responsable syndical, qui a souhaité garder l'anonymat.

La police locale n'a pas donné d'estimation sur la participation au rassemblement dans l'immédiat.

Des manifestants brandissant des banderoles avec l'inscription "Supprimons le plafond des primes" se sont rassemblés sous le soleil dans les rues autour de l’usine, la plus grande de Samsung pour la fabrication de puces mémoire et logiques.

"Nous ne reculerons pas tant qu'un système de rémunération transparent ne nous aura pas été garanti", a déclaré une syndicaliste sur une scène, sous les applaudissements de la foule.

Les salariés exigent également que Samsung consacre 15% de son bénéfice d'exploitation aux primes.

Les syndicats, qui représentent au total près de 90.000 salariés, ont annoncé qu’ils déclencheraient une grève du 21 mai au 7 juin, faute d'accord avec la direction.

L'entreprise a indiqué dans une déclaration transmise à l'AFP qu’elle "continuerait à travailler en vue de parvenir à un accord salarial dans les plus brefs délais".

Ce conflit survient un contexte de boom de l'IA qui profite aux groupes technologiques sud-coréens, dopant la croissance nationale et les indices boursiers.

L'action Samsung a grimpé de près de 300% en un an, tandis que son concurrent sud-coréen SK hynix a publié jeudi un bénéfice trimestriel record.

Longtemps farouchement opposé aux syndicats, le fondateur de Samsung Lee Byung-chul avait juré qu'il ne permettrait jamais la création de syndicats "tant qu'(il) n'aurait pas de la terre sur les yeux". Il est mort en 1987. Le premier syndicat de Samsung Electronics a été créé à la fin des années 2010.