Sanofi-Forte hausse du CA et du BNPA au T1 avec les lancements et acquisitions

Le logo du fabricant français de médicaments Sanofi

Sanofi, en plein changement de gouvernance, a ‌fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son bénéfice net par action des ​activités (BNPA) au premier trimestre, le groupe pharmaceutique bénéficiant du lancement de nouveaux médicaments et de ses récentes acquisitions.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% à 10,51 milliards d'euros (+13,6% à changes constants) et le BNPA des activités ressort ​à 1,88 euro, en hausse de 5%.

Selon un consensus Vara, les analystes tablaient en moyenne sur des ventes de 10,22 milliards d'euros.

Les ventes liées ​aux nouveaux lancements "Pharma" ont progressé de 49,6%, atteignant 1,2 milliard ⁠d'euros.

Pour réduire sa dépendance à son médicament vedette Dupixent dont le brevet expire en 2031, Sanofi ‌est à la recherche de nouveaux produits et a procédé à une série d'acquisitions.

Sa plus importante transaction en 2025 a été l'acquisition de Blueprint Medicines pour 9,5 milliards de dollars, ​qui a ajouté à son portefeuille un ‌médicament approuvé, Ayvakit, destiné au traitement d'une maladie sanguine rare.

L'année dernière, Sanofi a ⁠également accepté d'acheter le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars en décembre, et a conclu l'acquisition du développeur britannique de vaccins privés Vicebio pour 1,5 milliard de dollars en juillet.

Pour l'heure, ⁠le Dupixent reste encore ‌la principale source de profits pour Sanofi. Les ventes de ce traitement de la dermatite ⁠atopique ont progressé de 30,8% au premier trimestre, à 4,17 milliards d'euros, bien au-delà des attentes des analystes ‌à 3,89 milliards.

Pour 2026, Sanofi anticipe toujours un chiffre d'affaires en progression "dans le haut de ⁠la fourchette à un chiffre" (7% à 9%) à changes constants. Le BNPA des activités ⁠devrait connaître une croissance "légèrement supérieure" ‌à celle des ventes.

BELÉN GARIJO ATTENDUE SUR LA STRATÉGIE

Début février, le groupe pharmaceutique a annoncé le départ de ​son directeur général Paul Hudson et la nomination pour ‌le remplacer de Belén Garijo, qui était directrice générale du groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA depuis 2021.

Les investisseurs attendent de Belén Garijo, qui ​prendra ses fonctions le mois prochain, un plan clair visant à améliorer la productivité de la R&D et à réduire la dépendance au Dupixent.

"L'arrivée de Belén sera l'occasion (...) de réexaminer si nous voulons nous étendre ⁠à d'autres domaines thérapeutiques potentiels", a déclaré jeudi le directeur financier François-Xavier Roger lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

A la Bourse de Paris, l'action Sanofi avance de 2,9% à 83,16 euros à 08h05 GMT, quand le CAC 40 progresse au même moment de 0,5%.

"Nous nous attendons à ce que la solide publication de résultats (...) soit bien reçue aujourd'hui", ont commenté dans une note parue avant l'ouverture des marchés les analystes de JPMorgan.

(Rédigé par ​Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)