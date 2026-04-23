Propulsé par son moteur phare, Safran démarre fort l'année malgré les incertitudes au Moyen-Orient

Un employé de Safran à Gennevilliers, près de Paris, le 13 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Porté par une nette accélération des livraisons de son moteur phare Leap, le français Safran, spécialisé dans l'aéronautique et la défense, a démarré l'année en forte croissance, sans être encore affecté par la guerre au Moyen-Orient qui perturbe le trafic aérien.

Le chiffre d'affaires ajusté a progressé de 18,8% à 8,6 milliards d'euros au premier trimestre par rapport à la même période de l'année dernière, au-dessus du consensus des analystes.

"Cet excellent début d'année reflète la très bonne dynamique dans nos activités d'aéronautique et de défense et à ce jour non impactée par le conflit en cours au Moyen-Orient", a déclaré le directeur général de Safran Olivier Andriès au cours d'une conférence de presse téléphonique.

Safran est majoritairement concerné par les avions courts et moyens courriers pour lesquels "le Moyen-Orient représente environ 5% du trafic aérien mondial".

Quant à l'impact de la hausse des cours du pétrole et les craintes de pénuries de kérosène évoquées par les compagnies aériennes, "il est trop tôt pour pouvoir évaluer un éventuel impact sur nos activités", a-t-il souligné.

Au premier trimestre, cette crise n'a eu "aucun impact" sur les comptes de Safran qui n'anticipe pas "non plus d'impact significatif" au deuxième trimestre, insiste Olivier Andriès. "On sera beaucoup plus à même d'en parler" lors de la communication des résultats semestriels en juillet, a-t-il déclaré.

- Tensions apaisées avec Airbus -

Les livraisons du moteur Leap qui équipe 100% des 737 Max de Boeing et les deux tiers d'A320neo d'Airbus, les avions les mieux vendus, atteignent 520 exemplaires au 1er trimestre 2026, contre 319 au 1er trimestre 2025, soit une hausse de 63%, dépassant les 500 unités pour le troisième trimestre d'affilée.

Un techniciens dans le centre de maintenance pour les moteurs Leap à Bruxelles, le Ruxelles, le 29 octobre 2024 ( AFP / JOHN THYS )

Airbus, qui se plaignait régulièrement de la pénurie de Leap fabriqué par CFM, la coentreprise entre Safran et l'américain GE, qui pesait sur ses livraisons, n'a plus mis en cause Safran en début d'année, pointant plutôt du doigt son autre fournisseur pour la famille A320, l'américain Pratt & Whitney.

Interrogé pour savoir si Safran envisageait d'augmenter sa part du marché pour les A320 si les contraintes persistait avec Pratt & Whitney, Olivier Andriès a répondu par la négative. "On n'a pas l'ambition de chercher à augmenter nos parts de marché", a-t-il déclaré.

Les ventes de pièces de rechanges, l'activité la plus rémunératrice pour Safran, ont progressé de 29% et les services de 43%, selon les résultats publiés jeudi.

Le chiffre d'affaires de la branche propulsion de Safran a progressé de 33,1%, porté par une hausse de près d'un tiers des activités d'après-vente et de 35% des activités de première monte (vente de moteurs neufs).

Le modèle économique de Safran repose sur une stratégie de faibles marges à la vente des moteurs, compensées par des revenus de maintenance et de pièces de rechange beaucoup plus rentables sur la durée de vie des appareils.

Ce modèle, centré sur les compagnies aériennes plutôt que sur les avionneurs comme Airbus, alimente régulièrement des tensions dans la répartition de la valeur au sein de la chaîne aéronautique.

- Perspectives en "haut de la fourchette" -

Malgré les incertitudes actuelles liées à la guerre au Moyen-Orient, Safran a confirmé ses perspectives d'une croissance de chiffre d'affaires de 12% à 15% et une hausse de 15% des livraisons de moteurs Leap.

Le groupe vise un flux de trésorerie disponible compris entre 4,4 et 4,6 milliards d'euros, malgré une contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés en France estimée à environ 470 millions d’euros.

Connu par sa prudence dans ses objectifs, Safran a laissé entendre qu'il pourrait relever mais pas avant l'été.

"Etant donné le très fort démarrage de ce début d'année, qui d'ailleurs se confirme à date en avril, on peut imaginer être clairement dans le haut de la fourchette de ce que nous avons promis pour l'ensemble de l'année", a souligné le directeur financier de Pascal Bantegnie

"Si nous sommes habitués à relever nos prévisions, et tant mieux, cela se fait plutôt au passage des comptes au 30 juin", a-t-il conclu.