Accord avec l'administration Trump : sept Etats américains attaquent en justice le "deal" obtenu par TotalEnergies pour renoncer à l'éolien en mer

La gouverneure de New York voit dans l'accord un "détournement scandaleux de l'argent des contribuables qui nous empêche de couvrir nos besoins énergétiques".

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Sept Etats du nord-est des Etats-Unis, tous dirigés par l'opposition démocrate, ont attaqué mardi 2 juin en justice un accord financier négocié entre le groupe français TotalEnergies et le gouvernement américain, qui prévoir l'abandon par le géant français de projets éolien en mer et des investissements dans les énergies fossiles.

Fin mars, un membre du gouvernement de Donald Trump et le patron de TotalEnergies Patrick Pouyanné avaient signé un accord prévoyant que l'Etat rembourse au géant de l'énergie près d'un milliard de dollars pour compenser l'abandon des parcs éoliens qu'il devait ériger sur la façade Atlantique des Etats-Unis. L'accord avait été présenté comme "gagnant-gagnant" par les deux parties.

Le texte, consulté par l' AFP , prévoit que TotalEnergies reçoive l'argent une fois qu'il aura justifié avoir investi le même montant dans les énergies "conventionnelles" (ce qui comprend pétrole et gaz) aux Etats-Unis, entre le 18 novembre 2025 et fin septembre 2026.

La coalition d'Etats démocrates, allant du Maine au New Jersey, estime que cet accord est "manifestement illégal" et demande à la justice de l'annuler, expliquent dans un communiqué les autorités de l'Etat de New York, qui mènent la fronde.

"Accord Bidon"

"Après avoir essuyé plusieurs défaites devant les tribunaux, ce gouvernement a concocté un accord bidon visant à verser à une entreprise énergétique étrangère des centaines de millions de dollars provenant des contribuables pour qu'elle abandonne l'éolien en mer et investisse plutôt dans le pétrole et le gaz", dénonce la procureure générale Letitia James, citée dans le communiqué.

La gouverneure Kathy Hochul y voit un "détournement scandaleux de l'argent des contribuables qui nous empêche de couvrir nos besoins énergétiques , de créer des emplois de qualité et de contribuer à garantir l'indépendance énergétique américaine tout en réduisant les émissions".

TotalEnergies avait obtenu en 2022 deux concessions de projets éoliens en mer (au large de New York et de la Caroline du Nord) pour 928 millions de dollars payés en redevances. L'entreprise avait mis ces projets sur pause après la victoire de Donald Trump à la présidentielle, fin 2024.

Le président américain est un climatosceptique notoire et particulièrement hostile aux éoliennes. Patrick Pouyanné avait expliqué en mars avoir choisi d'innover et d'être "pragmatique" en négociant avec l'exécutif , plutôt que de le poursuivre en justice comme l'ont fait d'autres entreprises européennes, Orsted et Equinor.