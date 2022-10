Xi Jinping: victime du covid ?

information fournie par France 24 • 17/10/2022 à 23:59

Alors que le 20ème congrès du Parti Communiste Chinois est censé asseoir son pouvoir pour de bon, Xi Jinping voit sa stratégie « zéro covid » remise en cause par une économie au bord de la rupture. Mais retarder la publication des chiffres de la croissance suffira-t-il à éviter l’aveu d’échec ? On va plus loin avec Anne Nivat et Gauthier Rybinski. Regards croisés aussi sur l’usage par la Russie de drones kamikazes iraniens en Ukraine, un nouveau pallier dans la terreur.