Xavier Barbaro (PDG de Neoen) : "On est la société du secteur qui a le moins baissé en Bourse !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/11/2023 à 14:05

Xavier Barbaro, PDG de Neoen, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 décembre 2023, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les résultats publiés début novembre, la capacité de production d'énergie renouvelable du groupe, le développement de nouvelles centrales solaires et du parc éolien, les effets de la hausse des coûts de construction et des taux d'intérêt sur le secteur de l'énergie verte et le cours de Bourse.