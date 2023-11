Wavestone fait le point sur son rapprochement avec Q_PERIOR

information fournie par Boursorama • 13/11/2023 à 15:56

Fondée en 1990 sous le nom de Solucom et introduite en Bourse en mars 2001, Wavestone compte parmi les leaders indépendants du conseil en technologie en Europe. C'est aussi un très beau parcours boursier : +550% en dix ans.

Sur le plateau de l'Actu Bourse, Pascal Imbert, cofondateur et PDG de Wavestone revient sur l'actualité récente et notamment son projet de rapprochement annoncé début septembre avec le cabinet de conseil allemand Q_PERIOR. Il détaille aussi les défis stratégiques que le nouvel ensemble sera prêt à relever et donne rendez-vous aux actionnaires pour l'assemblée générale mixte du 5 décembre prochain visant à faire approuver l'opération.

Vidéo sponsorisée.