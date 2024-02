Wall Street toujours plus dépendante de la Big Tech ?

information fournie par Ecorama • 05/02/2024 à 14:00

Les poids lourds de la tech américaine pèsent de plus en plus lourd dans les indices Outre-Atlantique, et réussissent à délivrer des rendements financiers exceptionnels. Alors que les placements se concentrent sur une poignée de valeurs, faut-il s'inquiéter ? Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 5 février 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com