Voyager en train à travers l'Europe : l'harmonisation sur les rails ?

information fournie par France 24 • 18/07/2025 à 17:26

Prendrez-vous le train cet été ? Cela dépendra sûrement de l'état de vos finances ! Ce moyen de transport non-émetteur de CO2 puisque roulant à l'électricité a la faveur des Européens. Sa fréquentation est revenue à des niveaux pré-Covid, avec 430 milliards de kilomètres parcourus chaque année. Mais des obstacles demeurent : le train reste deux fois et demi plus cher que l'avion et ne relie pas correctement toute les grande villes du continent, et l'offre de train de nuit reste limitée alors que huit Européens sur dix voudraient la voir se développer. Le commissaire européen aux Transports, le Grec Apostolos Tzitzikostas, va dévoiler dans les prochains mois un plan d’action pour le train à grande vitesse visant à relier toutes les capitales et les grands centres urbains de l’UE.