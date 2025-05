information fournie par BoursoBank Clients • 09/05/2025 à 16:40

Au programme de ce Parlons Ca$h : la plateforme Vinted élue premier vendeur de vêtements en France ; cette proposition de loi pour libérer le rythme de versements des salaires et permettre plus de flexibilité ; et pour finir l'arnaque du faux colis qui gagne en efficacité.