information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 16:37

Ursula von der Leyen fera un second mandat la tête de la Commission européenne. Les eurodéputés ont réélu l’Allemande pour cinq ans. Avec 401 voix en sa faveur sur 720, elle s’est appuyée sur la majorité du Parlement européen, constituée de son groupe du Parti populaire européen (PPE) au centre-droit, des Sociaux et démocrates, et des centristes de Renew. Mais elle a perdu des voix dans son propre camp et a eu besoin des voix des écologistes pour être réélue.