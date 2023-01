information fournie par Ecorama • 30/01/2023 à 14:10

Entre les réunions des banques centrales et la publication d'autres indicateurs économiques, c'est une semaine particulièrement animée qui s'annonce pour les marchés financiers. La Fed et la BCE vont-elles les surprendre ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 30 janvier 2023, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com