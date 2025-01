Un tiers des Français détenteurs de bitcoin d’ici cinq ans ?

information fournie par Ecorama • 27/01/2025 à 14:23

Toujours autour des 100.000 dollars, la reine des cryptos a été propulsée à des sommets par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Ce second mandat ouvre-t-il une nouvelle ère pour les cryptos et particulièrement le bitcoin? Pourquoi les cryptos attirent de plus en plus les épargnants français ? Réponse avec Charles Sannat, fondateur du site insolentiae.com. Ecorama du 27 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com