information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 11:30

Plus de 20% de la population française a les cheveux crépus, frisés, ou bouclés. Pourtant, quand on entre dans un salon de coiffure, peu de professionnels savent réellement prendre soin de ce type de cheveux. Une problématique qui motive plusieurs femmes d'ascendance africaine à faire évoluer les mentalités. Reportage d'Aurélie Kouman et Almamy Sané