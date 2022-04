Trêve incertaine au Yémen : gouvernement et rebelles s'accusent mutuellement de violations

information fournie par France 24 • 06/04/2022 à 12:04

La trêve entre les forces pro-gouvernementales, soutenues par l'Arabie Saoudite, et les rebelles Houthis, semble compromise au Yémen. Après sept ans de guerre, un cessez-le-feu de deux mois accepté le 2 avril par les belligérants, n'aura pas tenu. Gouvernement et rebelles s'accusent mutuellement de l'avoir violé. François Burgat, directeur de recherches au CNRS et chercheur à l'Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM), analyse la situation sur le terrain.