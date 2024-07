Tradition ou élitisme, la culture de la voile en Bretagne : l’exemple des Glénan

information fournie par France 24 • 23/07/2024 à 10:03

Direction la Bretagne et plus précisément l’archipel des Glénan, au large de Concarneau, où une école de voile mythique y est installée depuis 1947. L’école des Glénans a joué un rôle majeur dans la démocratisation de la voile en France. Chaque année, plus de 15 000 stagiaires et moniteurs viennent naviguer dans un cadre exceptionnel pour apprendre les bases ou se perfectionner. Laura Mousset-Diallo et Théophile Vareille ont pu suivre un stage de planche à voile et découvrir cet archipel que l’on surnomme les "Caraïbes bretonnes".