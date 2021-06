France 24 • 04/06/2021 à 23:36

Ce vendredi le mouvement dit du 5 juin s'est mobilisé à Bamako

Un an après leurs premières manifestations qui avaient conduit à la chute Ibrahim Boubacar Keita. Après avoir été exclu de la première partie de la transition, le mouvement revient au devant de la scène.

Et depuis le limogeage du président et du premier ministre de transition, le M5 aspire à un plus grand rôle.