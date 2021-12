Tout comprendre sur l'essor de l'assurance télématique

information fournie par Boursorama • 10/12/2021 à 14:27

Les objets et les applications connectées sont pleinement entrées dans notre vie. il est un domaine où elles pourraient bien changer la donne, c'est celui de l'assurance, on parle d'assurance télématique ou d'assurance connectée et elle connait déjà des applications très concrètes en matière d'assurance automobile.

Pour nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le sujet, Geoffrey Laloux, consultant Square était sur le plateau de 3 min Eco.