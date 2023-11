Table ronde IA2023 : "Comment aider les jeunes actifs à investir"

information fournie par Boursorama • 17/11/2023 à 15:45

Traditionnelle ouverture de la cérémonie des Investor Awards de Boursorama, dont la 22e édition s'est tenue mardi 14 novembre, la table ronde de cette année avat pour thème «Jeunes actifs et investissement : comment les amener à passer à l'action ?».

Elle a réuni sur scène Estelle Castres, directrice générale France, Belgique et Luxembourg de BlackRock, Maeva D., fondatrice du compte instagram Mon Budget Bento et auteure, Louis Laffont, responsable Marketing et Développement de l'actionnariat individuel d'Air Liquide, Roland Prévot, responsable de l'investissement individuel sur actions d'Euronext et Charles Palaim, jeune actif investisseur.

Pendant 45 minutes, les intervenants ont échangé autour de solutions pour faciliter l'accès des jeunes actifs à l'investissement et ont partagé leurs idées pour mettre en lumière ce sujet de plus en plus important pour cette tranche d'âge.