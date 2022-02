Successions et donations : ce qu'il faut faire avant la présidentielle

information fournie par Le Revenu Vidéo • 01/02/2022 à 15:20

La fiscalité de l'héritage s'invite dans la campagne présidentielle. Chaque candidat y va de sa proposition. Pour le contribuable particulier mieux vaut se préparer au pire et accélérer certaines opérations patrimoniales comme des donations en pleine propriété ou en nue-propriété.

La fiscalité des successions et donations est l'un des rares sujets économiques qui émerge de la campagne présidentielle.

L'actuelle majorité réfléchit à abaisser les droits pour les patrimoines transmis les plus faibles. Valérie Pécresse entend donner la possibilité à chaque parent de donner à chaque enfant hors impôts jusqu'à 100.000 euros tous les six ans et non tous les quinze ans comme aujourd'hui. Eric Zemmour propose de défiscaliser les dons jusqu'à 200.000 euros pour les parents et grands-parents. Marine Le Pen veut, elle, réduire le délai entre deux donations à dix ans. Jean-luc Mélenchon entend plafonner l'héritage à 12 millions d'euros.

La ligne de conduite proposée par Le Revenu est simple : se préparer au pire en espérant le meilleur ! En pratique, nous vous conseillons de profiter sans tarder de dispositifs d’exonération de la fiscalité des successions qui pourraient disparaître comme l'effacement des plus-values latentes en cas de donation ou la réduction de la base d'imposition en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit.

En résumé, si vous avez cinquante ans ou plus et pouvez vous permettre de transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants sans trop vous démunir, réalisez vos donations sans tarder afin de faire le plein des abattements légaux entre parents et enfants qui ne ne seront peut-être pas