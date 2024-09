Spread franco-allemand à 80 points de base : quel message nous envoient les marchés ?

information fournie par Ecorama • 24/09/2024 à 14:00

Le fameux "spread", l'écart entre le taux d'intérêt français et allemand à 10 ans, est de nouveau proche de ses plus haut à 80 points de base. Est-ce le signe que les marchés doutent encore de la capacité à voter un budget pour l'année prochaine ? L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 24 septembre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com