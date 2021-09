Sorj Chalandon, écrivain : "Il fallait que je me confronte à la pire violence des hommes"

information fournie par France 24 • 14/09/2021 à 14:23

L'écrivain et journaliste français Sorj Chalandon présente "Enfant de salaud", son dixième ouvrage, qui fait partie de la première sélection du Prix Goncourt 2021. Cet ouvrage est le récit croisé de deux procès : celui de Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo de la région lyonnaise, que Sorj Chalandon a couvert en 1987 pour le quotidien "Libération", et celui que cet auteur fait à son père, qu'il qualifie de menteur, de tricheur et de traître.